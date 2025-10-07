विज्ञापन
Stock Market Today: शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 150 अंक चढ़ा, अदाणी ग्रुप के शेयर 2% से अधिक उछले

Stock Market Updates: शुरुआती सत्र में अदाणी ग्रुप के सभी बड़े शेयरों में हरे निशान के साथ ट्रेडिंग जारी है, जिससे बाजार में पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है.

Stock Market Today: शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 150 अंक चढ़ा, अदाणी ग्रुप के शेयर 2% से अधिक उछले
Adani Group Shares: फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज सहित अदाणी ग्रीन एनर्जी, अदाणी पावर बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं.
नई दिल्ली:

Stock Market Opening: आज 7 अक्टूबर को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत हल्की बढ़त के साथ हुई. सेंसेक्स 81,941 अंकों पर है, जो करीब 151 अंक या 0.18% ऊपर है, जबकि निफ्टी 50 भी 25,119 अंकों पर पहुंच गया है, जो करीब 42 अंक या 0.17% की बढ़त दिखा रहा है. शुरुआती कारोबार में अदाणी ग्रुप के शेयरों में तेजी देखने को मिली है.

शुरुआती सत्र में अदाणी ग्रुप के सभी बड़े शेयरों में हरे निशान के साथ ट्रेडिंग जारी है, जिससे बाजार में पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है.

फ्लैगशिप कंपनी Adani Enterprises  करीब 1.15% बढ़कर ₹2,603.20 पर पहुंचा, वहीं Adani Green Energy में 2.44% की मजबूती आई और इसका शेयर भाव ₹1,085.30 हो गया. इसी तरह Adani Total Gas में 1.82% की बढ़त के साथ भाव ₹645, Adani Ports में 0.54% की बढ़त के साथ ₹1,408, और Adani Power में 1.59% की तेजी के साथ ₹154.40 पर कारोबार हो रहा है.

इसके अलावा, Adani Energy Solutions 1.45% चढ़कर ₹940.10, और NDTV (New Delhi Television) का शेयर भी 1.18% ऊपर जाकर ₹116.55 पर पहुंच गया. 

