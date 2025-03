मुंबई एयरपोर्ट को अत्याधुनिक बनाने को लेकर MIAL ने AERA के सामने रखा प्रस्ताव, बेहतर सेवा का वादा

अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL) की सहायक कंपनी और छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) की संचालक, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) एक सामंजस्यपूर्ण और सुव्यवस्थित अनुभव के साथ यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम उठा रही है. एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी (AERA) के समक्ष रखे गए एक प्रस्ताव में, MIAL ने मुंबई एयरपोर्ट पर बुनियादी ढांचा और तकनीकी विकास की योजनाओं को शुरू करने के लिए घरेलू यात्रियों के लिए 325 रुपये और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए 650 रुपये की यूजर डेवलपमेंट फी (UDF) का सुझाव दिया है.

MIAL का प्रस्ताव इस बदलाव को पूरा करने और यात्रियों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने का प्रयास है. साथ ही एयरलाइन लैंडिंग और पार्किंग शुल्क में लगभग 35 प्रतिशत की कमी करना, ताकि बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और विश्व स्तरीय हवाई अड्डे के संचालन को बनाए रखने के बीच संतुलन बनाया जा सके. इस कमी से मुंबई से हवाई किराए पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जिससे एयरलाइंस लागतों को अधिक कुशलता से प्रबंधित कर सकें और प्रतिस्पर्धी टिकट की कीमतें बनाए रख सकें.

सीएसएमआईए में प्रति यात्री वर्तमान लाभ (वाईपीपी) 285 रुपये है. एईआरए को दिए गए प्रस्ताव का उद्देश्य वाईपीपी को लगभग 332 रुपये तक संशोधित करना है, जो 18% की वृद्धि को दर्शाता है, जो 10 मार्च 2025 को एईआरए द्वारा जारी परामर्श पत्र के अनुरूप है.

वैश्विक विमानन केंद्र के रूप में मुंबई की स्थिति को मजबूत करेगा एमआईएएल

अगले पांच सालों में, हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे के निर्माण में 10,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा और 229 मिलियन यात्रियों की अपेक्षित संख्या से 7,600 करोड़ रुपये का कुल राजस्व प्राप्त करेगा, जो राजस्व वसूली में एक संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है. नए टैरिफ स्ट्रक्चर में रेवेन्यू मिक्स को रणनीतिक रूप से स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है, जिसमें यूडीएफ में वृद्धि के साथ-साथ लैंडिंग और पार्किंग शुल्क में 35 प्रतिशत की कमी की जाएगी. यह प्रस्ताव भारत के अन्य प्रमुख हवाई अड्डों की टैरिफ स्ट्रक्चर के अनुरूप है और राजस्व स्थिरता को बढ़ाएगा. साथ ही यात्री के अनुभव में भी सुधार करेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सीएसएमआईए यात्रियों के लिए एक प्रतिस्पर्धी और आकर्षक विमानन केंद्र बना रहे.

एमआईएएल लगातार यात्री सुविधा, ऑपरेशनल इफिसिएन्सी और भारत के ऐतिहासिक विमानन केंद्रों में से एक की लॉन्ग टर्म स्थिरता में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है. प्रमुख पहलों में टी2 पर डोमेस्टिक-टू-डोमेस्टिक ट्रांसफर की सुविधा, समय में सुधार करने और हवाई अड्डे के बेहतर संचालन के लिए नया टैक्सीवे जेड, टर्मिनल में प्रवेश पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ई-गेट्स की शुरुआत, मुफ्त इंटर-टर्मिनल कोच ट्रांसफर और फास्टैग-इनेबल्ड पार्किंग सहित कई अन्य यात्री-केंद्रित प्रगति शामिल हैं. प्रस्तावित बदलाव इसके महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचे को पूरा करने के कार्यक्रम को गति देंगे, जो हवाई अड्डे और इसकी सुविधाओं को और अधिक बदल देगा, ताकि उन्हें भविष्य की हवाई यात्रा डिमांड के लिए तैयार किया जा सके.

