नवी मुंबई एयरपोर्ट से हर दिन उड़ान भरेंगी इंडिगो की 140 फ्लाइट, अदाणी एयरपोर्ट्स संग मिलाए हाथ

देश के एविएशन सेक्टर को नई ऊंचाई देने के लिए अदाणी एयरपोर्ट्स (Adani Airports) और इंडिगो एयरलाइन (IndiGo) के बीच एक अहम साझेदारी हुई है. इसके तहत इंडिगो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) से उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइन बनेगी. कंपनी ने ऐलान किया है कि वो NMIA से कमर्शियल फ्लाइट्स की शुरुआत करेगी, जो ग्लोबल एविएशन में भारत की स्थिति मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम होगा. इंडिगो पहले दिन से ही 15 से अधिक शहरों के लिए 18 दैनिक उड़ानें (36 एयर ट्रैफिक मूवमेंट) शुरू करेगी.

140 डेली फ्लाइट्स का लक्ष्‍य

इसके बाद नवंबर 2025 तक इसे बढ़ाकर 79 दैनिक उड़ानों (158 ATMs) तक किया जाएगा, जिनमें 14 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी शामिल होंगी.

मार्च 2026 तक ये संख्या बढ़कर 100 से अधिक उड़ानें प्रतिदिन हो जाएगी और नवंबर 2026 तक 140 दैनिक उड़ानों (280 ATMs) तक पहुंचने की योजना है, जिनमें 30 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें होंगी.

अदाणी एयरपोर्ट्स होल्डिंग लिमिटेड (AAHL) सीईओ अरुण बंसल ने बताया कि हम इंडिगो को NMIA से उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइन पार्टनर के रूप में घोषित करते हुए बेहद खुश हैं. यह साझेदारी NMIA को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए एक ट्रांसफर हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है. हम मिलकर लाखों यात्रियों के लिए यात्रा अनुभव को आसान और बेहतर बनाएंगे. हमारा सहयोग NMIA को क्षेत्रीय ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक अहम एविएशन गेटवे के रूप में मजबूत करेगा.

कहा जा रहा है कि अदाणी एयरपोर्ट्स के साथ इंडिगो ये साझेदारी, NMIA के लिए एक मजबूत शुरुआत का संकेत है और ये भारत के बढ़ते एविएशन भविष्य की नींव रखती है.

दूसरी ओर इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स ने कहा कि इंडिगो, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) से उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइन होगी और हमें यह ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है. यह साझेदारी दिखाती है कि दोनों पक्ष ऑपरेशनल तैयारियों के अगले स्तर के लिए पूरी तरह तैयार हैं. यह विस्तार दर्शाता है कि हम अपने यात्रियों की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने और भारत के तेजी से बढ़ते एविएशन सेक्टर में योगदान देने के लिए पूरी तरह समर्पित हैं. NMIA से शुरू होने वाली ये नई उड़ानें हमारे यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव देंगी- वो भी कम कीमत, समय पर सेवा और आसान सफर के साथ.

सबसे बड़ी एविएशन इकोनॉमी होगा भारत

इस साझेदारी से न केवल NMIA एक प्रमुख एविएशन हब बनेगा, बल्कि भारत को 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी विमानन अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी. इंडिगो का कहना है कि वो अपने नेटवर्क का विस्तार करते हुए देश-विदेश के यात्रियों को तेज और सुविधाजनक कनेक्टिविटी देने के लिए प्रतिबद्ध है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)