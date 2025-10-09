विज्ञापन
विशेष लिंक

हरे निशान पर बंद हुआ मार्केट, सेंसेक्स 398 अंक उछला, इन 5 शेयरों ने कर दिया मालामाल

Market Closing: बाजार में आज चौतरफा खरीदारी देखने को मिली. खासकर आईटी, फार्मा और मेटल सेक्टरों के शेयरों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया. विदेशी निवेशकों (FIIs) की लगातार खरीदारी से इन सेक्टरों को मजबूती मिली.

Read Time: 2 mins
Share
हरे निशान पर बंद हुआ मार्केट, सेंसेक्स 398 अंक उछला, इन 5 शेयरों ने कर दिया मालामाल

Market Closing: हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन 9 अक्टूबर, गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार मजबूत बढ़त के साथ बंद हुआ. एशियाई बाजारों में तेजी, अमेरिकी बाजारों के रिकॉर्ड स्तर पर बंद होने और विदेशी निवेशकों (FIIs) की लगातार खरीदारी से निवेशकों का मनोबल बढ़ा, नतीजन बाजार हरे निशान पर बंद होने में सफल रहा. सेंसेक्स 398.44 अंक की उछाल के साथ 82,172.10 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी 135.65 अंक की बढ़त के साथ 25,181.80 के लेवल पर बंद हुआ.

Latest and Breaking News on NDTV

सेक्टर और शेयरों का प्रदर्शन

बाजार में आज चौतरफा खरीदारी देखने को मिली. खासकर आईटी, फार्मा और मेटल सेक्टरों के शेयरों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया. विदेशी निवेशकों (FIIs) की लगातार खरीदारी से इन सेक्टरों को मजबूती मिली.

Latest and Breaking News on NDTV

टॉप गेनर्स 

  • टाटा स्टील
  • एचसीएल टेक
  • अल्ट्राटेक सीमेंट
  • सन फार्मा 
  • कोटक महिंद्रा बैंक
Latest and Breaking News on NDTV

टॉप लूजर्स 

  • एक्सिस बैंक 
  • टाटा मोटर्स  
  • टाइटन कंपनी  
  • भारती एयरटेल 
  • एचडीएफसी बैंक 

क्यों चढ़ा बाजार?

  • विदेशी निवेशक पिछले लगातार दो कारोबारी दिनों से भारतीय बाजार में निवेश कर रहे हैं, जिससे मार्केट के लिए पॉजिटिव माहौल बन रहा है.
  • इजराइल और हमास के बीच युद्ध रोकने पर सहमति की खबरों के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली, जिससे महंगाई का प्रेशर कम होने की उम्मीद है और बाजार को सपोर्ट मिला.
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Market Closing Updates, Market Closing, Market Closing News, Sensex LIVE Updates, Sensex Today
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com