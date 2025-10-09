हरे निशान पर बंद हुआ मार्केट, सेंसेक्स 398 अंक उछला, इन 5 शेयरों ने कर दिया मालामाल

Market Closing: हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन 9 अक्टूबर, गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार मजबूत बढ़त के साथ बंद हुआ. एशियाई बाजारों में तेजी, अमेरिकी बाजारों के रिकॉर्ड स्तर पर बंद होने और विदेशी निवेशकों (FIIs) की लगातार खरीदारी से निवेशकों का मनोबल बढ़ा, नतीजन बाजार हरे निशान पर बंद होने में सफल रहा. सेंसेक्स 398.44 अंक की उछाल के साथ 82,172.10 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी 135.65 अंक की बढ़त के साथ 25,181.80 के लेवल पर बंद हुआ.

सेक्टर और शेयरों का प्रदर्शन

बाजार में आज चौतरफा खरीदारी देखने को मिली. खासकर आईटी, फार्मा और मेटल सेक्टरों के शेयरों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया. विदेशी निवेशकों (FIIs) की लगातार खरीदारी से इन सेक्टरों को मजबूती मिली.

टॉप गेनर्स

टाटा स्टील

एचसीएल टेक

अल्ट्राटेक सीमेंट

सन फार्मा

कोटक महिंद्रा बैंक

टॉप लूजर्स

एक्सिस बैंक

टाटा मोटर्स

टाइटन कंपनी

भारती एयरटेल

एचडीएफसी बैंक

क्यों चढ़ा बाजार?