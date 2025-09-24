विज्ञापन
विशेष लिंक

Market Closing: दो महीने में सबसे जोरदार झटका, इन 5 वजहों से गिरा बाजार

एनएसई निफ्टी मिडकैप 150 और एनएसई निफ्टी स्मॉलकैप 250 ने बेंचमार्क सूचकांकों की तुलना में कमजोर प्रदर्शन किया.

Read Time: 2 mins
Share
Market Closing: दो महीने में सबसे जोरदार झटका, इन 5 वजहों से गिरा बाजार
  • निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स में लगातार चार दिनों से गिरावट का दौर जारी है, जो जुलाई के बाद सबसे बड़ी गिरावट है
  • एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में सबसे अधिक बिकवाली हुई है, जिससे बाजार में दबाव बढ़ा है
  • निफ्टी रियल्टी और डिफेंस सेक्टर के शेयरों ने सबसे खराब प्रदर्शन किया जबकि एफएमसीजी सेक्टर में बढ़त दर्ज हुई
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

एनएसई निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स में लगातार चार दिनों की गिरावट के साथ जुलाई के बाद से सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के शेयरों में सबसे ज़्यादा बिकवाली हुई है. वहीं, एनएसई निफ्टी रियल्टी और एनएसई निफ्टी डिफेंस की स्थिति सबसे खराब रही. एनएसई निफ्टी एफएमसीजी एकमात्र ऐसा सेक्टर रहा, जिसमें बढ़त दर्ज की गई. एनएसई निफ्टी मिडकैप 150 और एनएसई निफ्टी स्मॉलकैप 250 ने बेंचमार्क सूचकांकों की तुलना में कमजोर प्रदर्शन किया.

Latest and Breaking News on NDTV

शेयर बाजार बंद: निफ्टी, सेंसेक्स में चौथे दिन गिरावट

  • निफ्टी लाल निशान में बंद, 25,000 अंक के ऊपर
  • सेंसेक्स लाल निशान में बंद, 82,000 अंक से नीचे
  • निफ्टी लगातार चौथे दिन गिरा
  • निफ्टी में शीर्ष हारने वाले शेयर टाटा मोटर्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
  • स्मॉलकैप 250 लाल निशान में बंद, बलरामपुर चीनी और रेगिंगटन के नेतृत्व में गिरावट
  • निफ्टी मिडकैप 150 लाल निशान में बंद, गोदरेज प्रॉपर्टी और पीबी फिनटेक की अगुवाई में गिरावट

इन शेयर्स में दिखी खरीदारी-बिकवाली

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

क्यों गिर रहा है मार्केट?

  • रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है.
  • विदेशी निवेशक अपना पैसा भारतीय बाजार से निकाल रहे हैं.
  • निफ्टी में 3% की गिरावट पिछले एक साल में रही है, जिससे निवेशकों का भरोसा कम हो रहा है.
  • ग्लोबल अनिश्चितताओं ने बाजार के सेंटीमेंट को कमजोर किया है.
  • हाई वेल्यूएशन की वजह से भी बाजार में नेगेटिव माहौल बन रहा है. 
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Market Closing, Market Closing Updates, Market Closing Bell, Sensex LIVE Updates, Sensex Nifty Live
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com