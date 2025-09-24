Market Closing: दो महीने में सबसे जोरदार झटका, इन 5 वजहों से गिरा बाजार

एनएसई निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स में लगातार चार दिनों की गिरावट के साथ जुलाई के बाद से सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के शेयरों में सबसे ज़्यादा बिकवाली हुई है. वहीं, एनएसई निफ्टी रियल्टी और एनएसई निफ्टी डिफेंस की स्थिति सबसे खराब रही. एनएसई निफ्टी एफएमसीजी एकमात्र ऐसा सेक्टर रहा, जिसमें बढ़त दर्ज की गई. एनएसई निफ्टी मिडकैप 150 और एनएसई निफ्टी स्मॉलकैप 250 ने बेंचमार्क सूचकांकों की तुलना में कमजोर प्रदर्शन किया.

शेयर बाजार बंद: निफ्टी, सेंसेक्स में चौथे दिन गिरावट

निफ्टी लाल निशान में बंद, 25,000 अंक के ऊपर

सेंसेक्स लाल निशान में बंद, 82,000 अंक से नीचे

निफ्टी लगातार चौथे दिन गिरा

निफ्टी में शीर्ष हारने वाले शेयर टाटा मोटर्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

स्मॉलकैप 250 लाल निशान में बंद, बलरामपुर चीनी और रेगिंगटन के नेतृत्व में गिरावट

निफ्टी मिडकैप 150 लाल निशान में बंद, गोदरेज प्रॉपर्टी और पीबी फिनटेक की अगुवाई में गिरावट

इन शेयर्स में दिखी खरीदारी-बिकवाली

क्यों गिर रहा है मार्केट?