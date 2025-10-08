लाल निशान पर बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 153 अंक टूटा, इन 5 शेयरों ने दिया सबसे ज्यादा रिटर्न

Market Closing: भारतीय मार्केट के अंदर आज उतार-चढ़ाव का दौर जारी रहा. सेंसेक्स 153.09 अंक गिरकर 81,773.66 के लेवल पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी में 4 दिनों की तेजी पर आज ब्रेक लगा. निफ्टी 62.15 अंक गिरकर 25,046.15 पर बंद हुआ. मिडकैप के साथ स्मॉल कैप में आज बिकवाली नजर आई. वहीं, रुपया भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे की गिरावट नजर आई.





सेंसेक्स 225.46 अंक या 0.28% की बढ़त के साथ 82,152.21 के स्तर पर बंद हुआ. निफ्टी 56.80 अंक या 0.23% की तेजी के साथ 25,165.10 के स्तर पर बंद हुआ.

बाजार में कारोबार

बाजार ने आज बढ़त के साथ शुरुआत की. हालांकि, दिन के कारोबार में हाई लेवल पर मुनाफावसूली देखने को मिली, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी अपनी शुरुआती बढ़त को बरकरार नहीं रख पाए. मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी आज खरीदारी का रुझान दिखा.

टॉप गेनर्स शेयर

टॉप शेयर की बात करें तो HCL Tech, इंफोसिस, TCS शेयर, टाटा स्टील और पॉवर ग्रिड ने अच्छा कारोबार किया है. इन शेयर्स से बाजार को कुछ हद तक मजबूती मिली.

क्या बोले एक्सपर्ट?

एक्सपर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद और आगामी तिमाही नतीजों की उम्मीद में बाजार में पॉजिटिव माहौल बना हुआ है. हालांकि, विदेशी निवेशकों (FIIs) की ओर से थोड़ी-बहुत बिकवाली का दबाव बीच-बीच में देखने को मिल सकता है. 25,000 का स्तर निफ्टी के लिए एक मजबूत सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है.