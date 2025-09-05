विज्ञापन
Market Closing: हफ्ते के आखिर दिन बढ़त के साथ मार्केट बंद, इन 5 शेयरों ने दिया धमाकेदार रिटर्न

हफ्ते के आखिरी दिन जहां बाजार हरे निशान पर बंद हुआ, वहीं रुपया डॉलर के मुकाबले 12 पैसे गिरकर 88.27/डॉलर पर बंद हुआ.

  • हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजार खरीदारी के साथ पॉजिटिव नोट पर बंद हुआ है
  • सेंसेक्स में एमएंडएम, मारुति, पॉवर ग्रिड और भारती एयरटेल के शेयर सबसे अधिक बढ़त के साथ रहे
  • रुपये का मूल्य डॉलर के मुकाबले गिरकर 88.27 पर बंद हुआ. विदेशी निवेशक बिकवाली पर जोर दे रहे हैं.
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजार अच्छी बढ़त के साथ बंद हुआ. सैंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही निवेशक खरीदारी के मूढ़ में दिखाई दिए. सेंसेक्स 31.62 की बढ़त के साथ 80,749.63, वहीं निफ्टी 9.20 की बढ़त के साथ 24,743.50 अंकों पर बंद हुआ. हालांकि सेंसेक्स में दोपहर तक मुनाफा वसूली दिखाई दी. लेकिन आखिर घंटों में फिर निवेशकों ने जमकर खरीदारी की. इसकी वजह से बाजार खुद को संभालने में सफल हो गया. 

सेंसेक्स के टॉप 5 शेयर्स

सेंसेक्स में M&M (2.42%), मारुति(1.83%), रिलायंस(1.37%), पॉवर ग्रिड(1.31%), भारती एयरटेल(0.84) में सबसे आगे रहे. जीएसटी रिफॉर्म की वजह से कई सेक्टर्स में ग्रोथ दिखाई दे रही है. खासतौर पर ऑटो सेक्टर में कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं.

इस हफ्ते निफ्टी की खास बातें

  • निफ्टी इस हफ्ते 24,700 अंक के ऊपर बंद हुआ
  • निफ्टी में महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा स्टील और आयशर मोटर्स में सबसे ज्यादा खरीदारी हुई
  • महिंद्रा एंड महिंद्रा में इस सप्ताह 11% से अधिक की वृद्धि हुई, जो जून 2024 के बाद से सबसे अधिक साप्ताहिक वृद्धि है।
  • निफ्टी रियल्टी में लगातार तीसरे हफ्ते बढ़त
  • निफ्टी आईटी में लगातार दूसरे हफ्ते गिरावट
निफ्टी के 5 दमदार शेयर्स 

निफ्टी 50 में रिलायंस में 23.78 अंकों की बढ़त के साथ एम एंड एम 15.66, भारती 8.35, मारुति 7.04, एचडीएफसी बैंक 5.03 में अंकों की ग्रोथ दिखाई दी. निफ्टी में भी जीएसटी रिफॉर्म का पॉजिटिव असर अभी दिखाई दे रहा है. हालांकि आईटी शेयर्स में गिरावट चिंता का विषय बना हुआ है. ऑटो सेक्टर का प्रदर्शन दमदार दिखाई दे रहा है. वहीं एफएमसीजी, रियल्टी, डिफेंस सेक्टर अभी उम्मीद से नीचे कारोबार कर रहे हैं.  

    रुपये में जारी रही गिरावट

    हफ्ते के आखिरी दिन जहां बाजार हरे निशान पर बंद हुआ, वहीं रुपया डॉलर के मुकाबले 12 पैसे गिरकर 88.27/डॉलर पर बंद हुआ. विदेशी निवेशकों के लगातार बिकवाली करने से रुपये के ऊपर प्रेशर बन रहा है. उम्मीद की जा रही है सोमवार से विदेशी निवेशकों का रुख बदलेगा. दूसरी तरफ यूरो और पाउंड डॉलर के मुकाबले मजबूत हो रहे हैं, इसका भी असर भारतीय रुपये पर दिखाई दे रहा है.
     

