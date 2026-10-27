शराब की दुकानों पर केवल डिजिटल पेमेंट से ही शराब की बोतलें मिलेंगी. जी हां, 1000 रुपये से ज्‍यादा की शराब लेनी है तो ग्राहकों को UPI या डेबिट-क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना होगा. शराब खरीदने के लिए डिजिटल पेमेंट को अनिवार्य कर दिया गया है. हम दिल्‍ली, नोएडा या गुरुग्राम की बात नहीं कर रहे, बल्कि ये नियम तमिलनाडु में लागू किए गए हैं. तमिलनाडु में सरकार से लाइसेंस प्राप्‍त शराब की दुकानों पर 1 नवंबर से डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है.

जी हां, तमिलनाडु TASMAC आउटलेट्स पर 1,000 रुपये से अधिक की शराब खरीदने वाले ग्राहकों को डिजिटल भुगतान करना होगा. 1 नवंबर से ये नियम लागू किया जा रहा है. वहीं दो महीने बाद यानी 1 जनवरी 2027 से ये नियम 500 रुपये से अधिक की खीदारी पर ही लागू होगा.

ग्राहकों के हित में ही लिया गया ये फैसला

निगम ने ज्‍यादा कीमत वसूले जाने की समस्या से निपटने के लिए और वित्तीय जवाबदेही को मजबूत करने के लिए ये फैसला लिया है. राज्‍य की 4,048 खुदरा दुकानों पर चरणबद्ध तरीके से भुगतान सुधार लागू करने का फैसला लिया गया है.

आगे जाकर, 1 जनवरी 2027 से 500 रुपये से ज्‍यादा की खरीदारी के लिए डिजिटल पेमेंट जरूरी किया जाएगा. इस कदम का उद्देश्य दुकानों पर कैश ट्रांजैक्‍शन कम करना है.

साथ ही ऐसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तैयार करना है, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी का पता लगाया जा सके और ग्राहकों की शिकायतों के समाधान में मदद मिल सके.

अब जैसे मान लीजिए कि निगम के पास किसी ग्राहक की शिकायत आई कि उससे 1200 रुपये की शराब के लिए 1300 रुपये लिए गए तो डिजिटल पेमेंट करने की स्थिति में ये रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा कि ग्राहक ने 1200 रुपये दिए थे या 1300 रुपये.

अधिकारी ने क्‍या बताया?

एक सर्कुलर में इन नए नियमों की जानकारी दी गई है. इसमें TASMAC के प्रबंध निदेशक के नंथकुमार ने जिला प्रबंधकों को निर्देश दिया कि वे दुकानों को इस व्यवस्था को लागू करें. इसके तहत यूपीआई, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के जरिए होने वाले भुगतान, निगम के अधिकृत बैंक खाते से जुड़ी 'पॉइंट ऑफ सेल' मशीनों के माध्यम से ही किए जाने चाहिए

कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे ग्राहकों से भुगतान के लिए अपने पर्सनल यूपीआई आईडी, व्यक्तिगत क्यूआर कोड या निजी बैंक खातों का इस्तेमाल न करें इस निर्देश के अनुसार, हर डिजिटल ट्रांजैक्शन एक अधिकृत भुगतान प्रणाली के जरिए ही होना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बिक्री से प्राप्त राशि सीधे निगम के खाते में पहुंचे

डिजिटल पेमेंट लागू करने के पीछे और भी वजहें

निगम ने डिजिटल लेनदेन को बढ़ाने के पीछे कई कारण बताए हैं, जैसे कि बड़ी मात्रा में कैश संभालने से जुड़े जोखिम, अकाउंटिंग में गड़बड़ी की संभावना और कर्मचारियों पर काम का अतिरिक्त बोझ.

कैश पर निर्भरता कम करने का मकसद इन परिचालन संबंधी समस्याओं को दूर करना और दैनिक बिक्री में पारदर्शिता लाना है यह फैसला उन शिकायतों के बाद लिया गया है, जिनमें कहा गया था कि ग्राहकों से शराब की बोतलों के लिए उनके अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से अधिक पैसे वसूले जा रहे हैं.

हर खरीदारी का बिल देना होगा

निर्देशों के अनुसार, कर्मचारियों को हर खरीदारी के लिए बिल देना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि ली गई रकम लागू MRP के बराबर हो जिला प्रबंधकों को यह जांचना होगा कि पीओएस मशीनें ठीक से काम कर रही हैं या नहीं.

कर्मचारियों के लिए डिजिटल भुगतान करने तथा लेन देन का मिलान करने के संबंध में प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी दुकानों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे 2x3 फीट का एक नोटिस लगाएं, जिसमें ग्राहकों को भुगतान की व्यवस्था के बारे में बताया गया हो.

सबकी जिम्‍मेदारी तय

सुपरवाइजरों की यह जिम्मेदारी है कि वे अधिक पैसे वसूलने की शिकायतों और नियमों के उल्लंघन को तुरंत जिला प्रबंधकों के ध्यान में लाएं यह रिपोर्टिंग प्रक्रिया उस निगरानी तंत्र का हिस्सा है, जिसे पूरे रिटेल नेटवर्क में लागू किया जा रहा है

जिला प्रबंधकों और 'टासमैक' के मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के जरिए इस व्यवस्था के लागू होने की समीक्षा की जाएगी इस सर्कुलर का पालन हो रहा है या नहीं और आउटलेट्स पर भुगतान प्रणाली कैसे काम कर रही है, यह देखने के लिए हर महीने निगरानी रिपोर्ट देना अनिवार्य कर दिया गया है.

अगर ग्राहकों से ज्यादा पैसे वसूले जाते हैं या कोई अन्य अनियमितता होती है, तो वे 'टासमैक' की टोल फ्री हेल्पलाइन 1800 889 2015 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ताकि निगम इस पर ध्यान दे सके और आगे की कार्रवाई कर सके

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