शानदार नतीजों के बाद अदाणी एंटरप्राइजेज पर बुलिश है जेफरीज, ₹3,800 का दिया नया टारगेट प्राइस

अदाणी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज (Adani Enterprises Ltd.) के शानदार नतीजों के बाद ब्रोकरेज फर्म्‍स कंपनी के शेयरों पर बुलिश हैं. जून तिमाही में कंपनी के मुनाफे में 162% के उछाल और मजबूत प्रदर्शन के बाद ब्रोकरेज फर्म जेफरीज (Jeffries) ने बुलिश नोट जारी किया है.

जेफरीज ने अदाणी एंटरप्राइजेज (AEL) के शेयरों पर करेंट प्राइस से 20% की अपसाइड के साथ 3,800 रुपये/शेयर का टारगेट प्राइस तय किया है. प्रमुख सेक्‍टर्स में मजबूत परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स और स्‍ट्रैटेजिक ग्रोथ को देखते हुए जेफरीज ने कंपनी के प्रति अपना आउटलुक पॉजिटिव और आशावादी रखा है.

न्‍यू एनर्जी और एयरपोर्ट बिजनेस शानदार

अदाणी एंटरप्राइजेज ने पहली तिमाही के लिए न्‍यू एनर्जी और एयरपोर्ट बिजनेसेज की बदौलत EBITDA में 49% की ग्रोथ दर्ज की है.

न्‍यू एनर्जी सेक्‍टर और एयरपोर्ट ऑपरेशंस ने जून तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है और इन सेक्‍टर्स में EBITDA साल-दर-साल साढ़े 4 गुना बढ़ा है. केवल एयरपोर्ट बिजनेस में EBITDA में 33% की ग्रोथ दर्ज की गई है.

ये सेक्‍टर अदाणी एंटरप्राइजेज के वित्तीय प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ा रहे हैं और इसके ओवरऑल ग्रोथ रूट में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं.

'बेहतर भविष्‍य के लिए तैयार AEL'

जेफरीज का मानना है कि इंडस्‍ट्री की अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठाने के लिए अदाणी एंटरप्राइजेज रणनीतिक रूप से तैयार है. इसके नए बिजनेस वेंचर्स अब कंपनी के EBITDA का 60% हिस्सा हैं.

ये बदलाव वैल्‍यू अनलॉकिंग का व्यापक ट्रेंड दिखाता है; जेफरीज का मानना ​​है कि ये अगले कुछ वर्षों तक जारी रहेगा.

अदाणी विल्मर और न्‍यू एनर्जी बिजनेस सहित डीमर्जर को लेकर हाल की घोषणाएं इस पॉजिटिव आउटलुक के अनुरूप हैं और इनसे कंपनी के स्‍ट्रैटेजिक फोकस और ऑपरेशनल कार्यकुशलता में ग्रोथ होने की उम्‍मीद है.

'कंपनी पर कर्ज भी बढ़ा है, लेकिन...'

जेफरीज ने नोट किया कि अदाणी एंटरप्राइजेज का नेट डेट (Net Debt) भी बढ़ा है, जो कि वित्त वर्ष 2024 की अंतिम तिमाही (Q4 FY24) में 41,600 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही (Q1 FY25) के अंत तक यानी जून 2024 तक 50,200 करोड़ रुपये हो गया.

हालांकि, कर्ज में ये बढ़ोतरी, FY25 के लिए 80,000 करोड़ रुपये के महत्वाकांक्षी कैपेक्‍स प्‍लान के कारण है. बढ़ते कर्ज के बावजूद, जेफरीज का कहना है कि कैपिटल एक्‍सपेंडिचर, कंपनी के ग्रोथ और विस्तार का एक पॉजिटिव संकेत है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)