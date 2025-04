Adani Group के शेयरों में बंपर तेजी, Adani Ports करीब 4% उछला, मार्केट कैप में 15,500 करोड़ का इजाफा

भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार, 8 अप्रैल को जबरदस्त तेजी देखने को मिली और इस रफ्तार का असर अदाणी ग्रुप के शेयरों पर भी साफ नजर आ रहा है. ग्रुप की ज्यादातर लिस्टेड कंपनियों के शेयर हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं.Adani Enterprises, Adani Green, Adani Total Gas और Adani Energy जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही, जिससे निवेशकों के बीच एक बार फिर पॉजिटिव सेंटिमेंट बना.

Adani Ports में सबसे ज्यादा उछाल

अदाणी पोर्ट्स का शेयर (Adani Ports Share Price) मंगलवार को सुबह 9 बजकर 36 मिनट पर 3.30% की तेजी के साथ 1,147.30 रुपये पर पहुंच गया. ट्रेडिंग के दौरान यह 1,151.95 रुपये रुपये के हाई लेवल तक गया. कंपनी ने श्रीलंका के कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल (CWIT) में ऑपरेशंस शुरू कर दिए हैं. करीब 800 मिलियन डॉलर के इस प्रोजेक्ट में Adani Ports ने John Keells Holdings और Sri Lanka Ports Authority के साथ पार्टनरशिप की है.

इस टर्मिनल की शुरुआत से कंपनी की रीजनल मौजूदगी और ट्रांसशिपमेंट क्षमता में इजाफा होने की उम्मीद है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि Adani Ports का शेयर यहां से लगभग 39% तक ऊपर जा सकता है.

Adani Enterprises और बाकी स्टॉक्स भी चढ़े

सुबह 9 बजकर 36 मिनट पर अदाणी एंटरप्राइजेज का शेयर (Adani Enterprises Share Price) मंगलवार को 67.90 रुपये यानी 3.07% की तेजी के साथ 2,280.60 रुपये पर पहुंच गया. इसके अलावा अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर (Adani Energy Solutions Share Price) में 2.90% की बढ़त दर्ज की गई और इसका भाव 838.70 रुपये तक पहुंच गया. अदाणी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy Share Price) का शेयर भी 2.11% की तेजी के साथ 891.70 रुपये पर ट्रेड करता दिखा, जबकि अदाणी टोटल गैस (Adani Total Gas Share Price) में 2.26% की बढ़त के साथ इसका शेयर 582.55 रुपये पर पहुंचा. NDTV के शेयर में भी पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला और यह 1.96% की तेजी के साथ 115.74 रुपये पर था.

वहीं एसीसी का शेयर(ACC Share Price) 1.67% की बढ़त के साथ 1,961.35 रुपये पर पहुंचा और अदाणी पावर का शेयर (Adani Power Share Price) 1.23% ऊपर 516.20 रुपये पर पहुंच गया.

Ambuja Cement और AWL Agri में भी तेजी

अदाणी ग्रुप की बाकी कंपनियों के शेयर भी मंगलवार को हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं.अंबुजा सीमेंट का शेयर (Ambuja Cement Share Price) 1.57% की तेजी के साथ 533.45 रुपये पर पहुंचा, जबकि Adani Wilmar (AWL Agri Business) ने 1.02% की बढ़त के साथ 272.50 रुपये का स्तर छू लिया.

मार्केट कैप 12.3 लाख करोड़ रुपये पर

अदाणी ग्रुप की कंपनियों में लौटी तेजी के चलते मार्केट कैप में 15,500 करोड़ रुपये से ज्यादा का इजाफा हुआ है, जिससे कुल मार्केट कैप 12.3 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है.इन सभी स्टॉक्स की मजबूती ने मार्केट में अदाणी ग्रुप के प्रति निवेशकों के भरोसे को और मजबूत किया.

शेयर बाजार की रिकवरी के साथ अदाणी ग्रुप के स्टॉक्स की यह रफ्तार आने वाले कारोबारी सेशन के लिए भी उम्मीदें जगा रही है.

ये भी पढ़ें- Stock Market Today: टैरिफ टेंशन के बीच भारतीय बाजार ने दिखाई ताकत, सेंसेक्स में 1200 अंकों का जोरदार उछाल

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)