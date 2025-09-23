विज्ञापन
Stock Market Updates September 23, 2025: शेयर बाजार के निवेशक अब भी भारत-अमेरिका ट्रेड डील और नए H-1B वीजा फीस बढ़ोतरी को लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं.

Stock Market Today: शेयर बाजार में आज हल्की बढ़त, सेंसेक्स 100 अंक चढ़ा, निफ्टी 25,200 के पार
Stock Market News Updates: भारत-अमेरिका ट्रेड डील और नए H-1B वीजा फीस बढ़ोतरी को लेकर बाजार में उतार-चढ़ाव जारी है.
नई दिल्ली:

भारतीय शेयर बाजार ने मंगलवार 23 सितंबर को हल्की बढ़त के साथ शुरुआत की. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 117 अंक (0.14%) ऊपर 82,277 के स्तर पर और निफ्टी 35 अंक (0.14%)बढ़कर 25,237 के पार पहुंच गया. यह बढ़त अमेरिकी बाजारों की रैली के बाद देखने को मिली, हालांकि निवेशक अब भी भारत-अमेरिका ट्रेड डील और नए H-1B वीजा फीस बढ़ोतरी को लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं.

निफ्टी बैंक इंडेक्स 26.30 अंक या 0.05 प्रतिशत की गिरावट के बाद 55,258.45 स्तर पर था. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 12.95 अंक या 0.02 प्रतिशत की गिरावट के साथ 58,686.55 पर था. वहीं, निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 4.25 अंक या 0.02 प्रतिशत की बढ़त के साथ 18,293.15 पर कारोबार कर रहा था.

इस बीच, सेंसेक्स पैक में मारुति सुजुकी, एमएंडएम, टाटा मोटर्स, इंफोसिस, एचडीएफसी बैंक, टेक महिंद्रा और एक्सिस बैंक टॉप गेनर्स रहे. दूसरी ओर, अल्ट्राटेक सीमेंट, सन फार्मा, ट्रेंट और एशियन पेंट्स टॉप लूजर्स की लिस्ट में शामिल रहे.

एशियाई बाजारों में, जकार्ता, बैंकॉक, जापान और सोल हरे निशान में थे, जबकि हांगकांग और चीन लाल निशान में थे.

अमेरिकी बाजारों में पिछले ट्रेडिंग सेशन में डाउ जोन्स 66.27 अंक या 0.14 प्रतिशत की बढ़त के साथ 46,381.54 पर बंद हुआ. एसएंडपी 500 इंडेक्स 29.39 अंक या 0.44 प्रतिशत की बढ़त के साथ 6,693.75 पर बंद हुआ, जबकि नैस्डैक 157.50 अंक या 0.70 प्रतिशत की बढ़त के साथ 22,788.98 पर बंद हुआ.

बीते दिन यानी सोमवार को शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ था. कल सेंसेक्स 466 अंक टूटकर 82,159 पर और निफ्टी 124 अंक गिरकर 25,202 के स्तर पर आ गया था.

