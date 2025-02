Stock Market Today: शेयर बाजार में गिरावट के बावजूद उछले Adani Group के सभी शेयर

Stock Market Opening Bell: शेयर बाजार ने हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को कमजोर शुरुआत की. आज सेंसेक्स (BSE Sensex) 123.35 अंकों की गिरावट के साथ 75,612.61 पर और निफ्टी 50 (Nifty 50) 55.95 अंकों की गिरावट के साथ 22,857.20 पर खुलकर ट्रेड कर रहा है. इन्वेस्टर्स को अमेरिकी और भारतीय PMI डेटा का इंतजार है, जो मार्केट की अगली चाल तय करेगा.

आज के ट्रेडिंग सेशन में जहां पूरे बाजार में सुस्ती देखने को मिली, वहीं अदाणी ग्रुप (Adani Group) के शेयर मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं. इसका कारण निवेशकों का पॉजिटिव सेंटिमेंट और कुछ सेक्टर्स में खरीदारी का बढ़ना हो सकता है.

अदाणी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त उछाल

शुरुआती कारोबार में सुबह 9 बजकर 20 मिनट के करीब अदाणी ग्रुप के शेयरों में आज जबरदस्त उछाल देखने को मिल रही है. सभी प्रमुख शेयरों में शानदार तेजी दर्ज की गई है, जिससे निवेशकों का उत्साह बढ़ गया है. अदाणी ग्रुप के शेयरों में सबसे अधिक उछाल अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस में देखने को मिला है, जो 2.01% की शानदार बढ़त के साथ ₹691.65 पर कारोबार कर रहा है. इसके बाद अदाणी ग्रीन एनर्जी है, जो 1.08% की वृद्धि के साथ ₹874.30 पर है.

अन्य शेयरों में भी सकारात्मक रुझान देखने को मिला है, अदाणी एंटरप्राइजेज 0.78% की बढ़त के साथ ₹2,195.95 पर, अदाणी टोटल गैस 1.74% की बढ़त के साथ ₹597.90 पर, अदाणी पोर्ट्स 0.59% की बढ़त के साथ ₹1,118.30 पर, और अदाणी पावर 0.88% की बढ़त के साथ ₹488.55 पर कारोबार कर रहे हैं. एनडीटीवी में भी 0.90% की मामूली बढ़त देखी गई है, जो ₹128.49 पर कारोबार कर रहा है, और एसीसी 0.49% की बढ़त के साथ ₹1,896.15 पर है.

FII की लगातार बिकवाली से शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव

शेयर बाजार में अस्थिरता बनी हुई है, क्योंकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FII) लगातार बिकवाली कर रहे हैं, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशक (DII) स्थिति संभालने की कोशिश कर रहे हैं.निवेशकों की नजर अब PMI डेटा पर टिकी है, जो बाजार की आगे की दिशा तय कर सकता है.

मेटल, फार्मा और PSU बैंकिंग शेयरों में खरीदारी

सेक्टोरल स्तर पर मेटल, फार्मा और PSU बैंकिंग शेयरों में खरीदारी दिखी, जबकि आईटी, ऑटो और FMCG सेक्टर दबाव में रहे. एक्सपर्ट का मानना है कि बाजार की चाल ग्लोबल संकेतों और आगामी आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर करेगी.

टॉप लूजर्स और गेनर्स

सेंसेक्स पर लिस्टेड शेयरों में जोमैटो, एनटीपीसी, टाटा स्टील, एलएंडटी, भारती एयरटेल, टीसीएस, इंडसइंड बैंक, अदाणी पोर्ट्स, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट्स, एसबीआई, एचसीएल टेक और टाइटन गेनर्स हैं. जबकि एमएंडएम, कोटक महिंद्रा बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, इन्फोसिस और सनफार्मा टॉप लूजर्स हैं.



