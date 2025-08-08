ट्रंप टैरिफ का बाजार पर खौफ... गोल्ड ने बनाया नया रिकॉर्ड, शेयर बाजार लुढ़का, रुपया भी टूटा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर लगाए गए टैरिफ का असर बाजार पर साफ नजर आया. सेंसेक्स 765 अंक लुढ़क गया, वहीं निफ्टी में 233 अंकों की गिरावट दर्ज की गई. शुक्रवार को गोल्ड 1,01,790 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना गुरुवार को ही 3,600 रुपये उछलकर 1,02,620 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था. शुक्रवार को रुपया आठ पैसे टूटकर 87.66 प्रति डॉलर पर बंद हुआ.

सेंसेक्स ने लगाया 765 अंक का गोता

विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली का सिलसिला जारी रहने और अमेरिकी टैरिफ से जुड़ी चिंताओं के बीच शुक्रवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट आई. बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 765.47 अंक यानी 0.95 प्रतिशत गिरकर 79,857.79 अंक पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान एक समय यह 847.42 अंक टूटकर 79,775.84 अंक पर आ गया था. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों वाला सूचकांक निफ्टी भी 232.85 अंक यानी 0.95 प्रतिशत गिरकर 24,363.30 अंक पर बंद हुआ.

इन शेयरों में गिरावट का रुख रहा

सेंसेक्स में भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए. हालांकि एनटीपीसी, टाइटन, ट्रेंट, आईटीसी और बजाज फिनसर्व के शेयरों में तेजी का रूख रहा. शेयर बाजार से मिले आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने गुरुवार को 4,997.19 करोड़ रुपये मूल्य के शेयरों की बिकवाली की. हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 10,864.04 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे थे.

गोल्ड का नया रिकॉर्ड, चांदी भी चमकी

सोने की कीमतों (Gold Prices) ने शुक्रवार को नया रिकॉर्ड बनाया. एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट के मुताबिक, पीली धातु शुक्रवार को 1,01,790 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रही थी. इंडिया बुलियन एसोसिएशन के अनुसार, गुरुवार को इसके दाम रिकॉर्ड 101,360 प्रति 10 ग्राम थे. ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ दोगुना करने के बाद, सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने से सोने की कीमतें नए उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं.

नई दिल्ली में सोने का भाव गुरुवार के 101,000 रुपये के मुकाबले 101,430 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा. मुंबई में सोने की कीमत पिछले दिन के 101,180 रुपये के मुकाबले 101,610 रुपये प्रति 10 ग्राम थी. बेंगलुरु में इसका रेट 101,690 रहा जबकि कोलकाता में 101,470 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड हुआ.

बताया जा रहा है कि गोल्ड के दाम में उछाल की वजह अमेरिका द्वारा गोल्ड बार्स पर टैरिफ लगाने का फैसला है. अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूएस कस्टम्स ने एक किलो और 100 औंस के गोल्ड बार्स को उस कैटेगरी में डाल दिया है, जिन पर अब ज्यादा टैरिफ लगेगा.

चांदी में भी तेज उछाल दर्ज की गई. इंडिया बुलियन एसोसिएशन के अनुसार, इस कीमती धातु की कीमत 1,15,600 रुपये प्रति किलो रही. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के मुताबिक, 5 अगस्त के लिए चांदी का वायदा भाव 0.06% की गिरावट के साथ 1,14,215 रुपये पर ट्रेड कर रहा था.

डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे टूटा

भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर अनिश्चितता के बीच घरेलू शेयर बाजारों में कमजोरी से रुपया शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 13 पैसे टूटकर 87.71 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ. शुरुआती कारोबार में रुपया पांच पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.63 पर आ गया था. गुरुवार को रुपया 14 पैसे की बढ़त के साथ 87.58 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ था.

मुद्रा कारोबारियों का कहना है कि घरेलू शेयर बाजारों में कमजोरी बढ़ने और विदेशी पूंजी निकासी के बीच रुपया सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है. व्यापार की अनिश्चितता और मजबूत अमेरिकी डॉलर की वजह से रुपये पर दबाव बना हुआ है.