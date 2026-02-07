भारत बनेगा 'चिप हब', सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम में ₹1.6 लाख करोड़ का निवेश, 10 मेगा प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी

भारत अब दुनिया के सेमीकंडक्टर मानचित्र पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है. सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत देश में चिप डिजाइन, निर्माण और पैकेजिंग के क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी है. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने संसद में जानकारी दी कि सरकार ने अब तक 1.6 लाख करोड़ रुपये के कुल निवेश वाली 10 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है.

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा, "सरकार ने लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपये की निवेश वाली 10 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है, जिनमें 2 फैब और 8 पैकेजिंग इकाइयां शामिल हैं. इन इकाइयों में CMOS फैब, सिलिकॉन कार्बाइड फैब, एडवांस्ड पैकेजिंग, मेमोरी पैकेजिंग आदि शामिल हैं. ये परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और 4 इकाइयों में प्रायोगिक उत्पादन शुरू हो चुका है".

इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय के मुताबिक, स्टार्टअप्स के जरिये 24 चिप डिजाइन प्रोजेक्ट्स शुरू किये गए हैं. इनमें से 16 ने टेप-आउट (चिप डिजाइन की प्रक्रिया का अंतिम चरण) पूरा कर लिया है और 13 प्रोजेक्ट्स को वेंचर कैपिटल फंडिंग मिल चुकी है. इस तरह के प्रोजेक्ट्स की वजह से विशेषकर छोटे शहरों एवं कस्बों में आईटी क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है. नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनियों (NASSCOM) द्वारा जारी आकड़ों के मुताबिक, आईटी क्षेत्र की आय 196 अरब अमेरिकी डॉलर थी, जो चार साल में 2024-25 तक बढ़कर 283 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है.

इन सेमीकंडक्टर विनिर्माण परियोजनाओं को मिली