एक दशक में DBT ट्रांसफर में 90 गुना से अधिक का उछाल, रियल टाइम पेमेंट में 'भारत' दुनिया में सबसे आगे : वित्त मंत्री

मोदी सरकार के 10 सालों में डिजिटल पेमेंट (Digital payments)और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) में ऐतिहासिक बढ़त देखने को मिली है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बताया कि साल 2013-14 में जहां डीबीटी के जरिए सिर्फ 7,368 करोड़ रुपये ट्रांसफर हुए थे, वहीं 2024-25 में ये आंकड़ा बढ़कर 6.83 लाख करोड़ रुपये हो गया है. यानी बीते एक दशक में डीबीटी ट्रांसफर (DBT Transfer Growth) में 90 गुना से ज्यादा की ग्रोथ हुई है.

निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर लिखा कि इस बढ़त से यह साफ होता है कि हर सरकारी रुपया सीधा सही व्यक्ति तक पहुंच रहा है, और बिचौलियों की कोई जरूरत नहीं रह गई है.

