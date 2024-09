ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की बड़ी छलांग, 39वें स्थान पर पहुंचा, PM मोदी बोले- ये शानदार उपलब्धि

ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स (Global Innovation Index 2024) यानी GII 2024 में भारत ने कुल 133 अर्थव्यवस्थाओं में से 39वां स्थान हासिल किया है. भारत को 38.3 पॉइंट हासिल हुए. भारत ने इस इंडेक्स में बीते साल की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है. बीते साल 38.1 पॉइंट के साथ देश 40वें पायदान पर था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GII में 39वीं रैंकिंग को एक उल्लेखनीय उपलब्धि बताया है. सोशल मीडिया पोस्ट में PM मोदी ने कहा कि सरकार एक वाइब्रेंट इनोवेटिव इकोसिस्टम सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो युवाओं के जीवन को बदल सकता है.

A remarkable feat! Our Government is committed to ensuring a vibrant innovation ecosystem, which can transform the lives of the youth. https://t.co/wCAFTOYB8c