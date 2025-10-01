शाहरुख खान की फिर बढ़ी नेटवर्थ, कमाई के मामले में दूर-दूर तक नहीं सलमान खान, अक्षय कुमार और आमिर खान

हुरुन इंस्टीट्यूट ने बुधवार, 1 अक्टूबर 2025 को हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 जारी की. इस सूची में भारत के सबसे अमीर लोग शामिल हैं, जिनमें बिजनेस, उद्योग, मनोरंजन और खेल जगत की हस्तियां हैं. इस बार की खास बात है शाहरुख खान का पहली बार अरबपति बनना और बॉलीवुड की अमीर हस्तियों की सूची में बदलाव. हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक, शाहरुख खान भारत के सबसे अमीर सेलिब्रिटी बने हुए हैं. उनकी संपत्ति पिछले साल के 870 मिलियन डॉलर से बढ़कर 1.4 बिलियन डॉलर (12,490 करोड़ रुपये) हो गई है. वह बॉलीवुड के उन सुपर-रिच सितारों में सबसे आगे हैं, जिनकी कुल संपत्ति 25,950 करोड़ रुपये है. इस लिस्ट में कुछ बड़े नामों का न होना चौंकाने वाला है.

शाहरुख खान के बाद उनकी बिजनेस पार्टनर और दोस्त जूही चावला का नाम है. जूही और उनके पति जय मेहता की संपत्ति 7,790 करोड़ रुपये (लगभग 880 मिलियन डॉलर) है, जिसके साथ वह भारत की सबसे अमीर अभिनेत्री बन गई हैं. तीसरे स्थान पर ऋतिक रोशन हैं, जिनकी संपत्ति 2,160 करोड़ रुपये है, जो उनके ब्रांड HRX की सफलता से आई है. चौथे नंबर पर करण जौहर और उनका परिवार है, जिनकी संपत्ति 1,880 करोड़ रुपये है, धरमा प्रोडक्शंस और धर्माटिक एंटरटेनमेंट के प्रदर्शन के कारण. पांचवें स्थान पर बच्चन परिवार है, जिसमें अमिताभ, अभिषेक, जया और ऐश्वर्या राय बच्चन की कुल संपत्ति 1,630 करोड़ रुपये है.

सलमान खान, अक्षय कुमार, आमिर खान, रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट और आदित्य चोपड़ा जैसे बड़े नाम इस लिस्ट से गायब हैं. शाहरुख की 1.4 बिलियन डॉलर की संपत्ति उन्हें सिनेमा से मुख्य कमाई करने वाला दुनिया का सबसे अमीर अभिनेता बनाती है. कुल सूची में मुकेश अंबानी ने फिर से भारत के सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान बरकरार रखा है.