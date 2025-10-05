रईसी में शाहरुख खान को पीछे छोड़ने वाले अलख पांडेय ने कैसे 'Physics Wallah' को मुकाम पर पहुंचाया?

एक फिल्‍म के लिए करोड़ों रुपये चार्ज करने वाले बॉलीवुड के किंग खान की कमाई कितनी होगी, ये हर किसी के लिए अंदाजा लगाना आसान नहीं है. उनके बारे में एक अपडेट ये है कि शाहरुख खान अब बिलियनेयर क्‍लब में शामिल हो चुके हैं. यानी वो अब अरबपति बन चुके हैं. हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक शाहरुख की नेट वर्थ 1.4 बिलियन डॉलर यानी 12,490 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है. आप कहेंगे कि इसमें आश्चर्य कैसा! लेकिन अब जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं, वो पढ़ते हुए आप चौंक जाएंगे.

यूट्यूब पर पढ़ाने वाले एक टीचर ने रईसी के मामले में शाहरुख खान को भी पीछे छोड़ दिया है. उस शिक्षक का नाम है- अलख पांडेय, जो एडटेक कंपनी फिजिक्सवाला के फाउंडर हैं. अलख पांडेय की संपत्ति में 223% की जबरदस्त बढ़ोतरी के साथ 14,510 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. 'हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025' में शामिल होने के बाद से आलख पांडेय चर्चा में हैं.

शाहरुख खान बनाम अलख पांडेय

हुरुन इंडिया रिच लिस्‍ट में इस बार कई लोगों ने ध्‍यान खींचा है. उन्‍हीं में से हैं, शाहरुख खान और अलख पांडेय. शाहरुख पहली बार 'बिलियनेयर क्लब' में शामिल हुए यानी अरबपति बने हैं. ये साल उनके लिए ऐतिहासिक रहा और उनकी संपत्ति में 2024 के मुकाबले 71% का इजाफा हुआ. इसमें उनकी कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट का बड़ा योगदान है, जिसने FY23 में 85 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया. उनकी सुपरहिट फिल्म 'जवान' ने देश भर में 640.25 करोड़ रुपये और दुनिया भर में 1,160 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे उनकी संपत्ति को बड़ा फायदा हुआ.

वहीं अलख पांडेय की कंपनी 'फिजिक्सवाला' ने भी आर्थिक मोर्चे पर जबरदस्त सफलता हासिल की है. पिछले साल 1,131 करोड़ रुपये के नुकसान के मुकाबले, इस साल नुकसान घटकर सिर्फ 243 करोड़ रुपये रह गया है. वहीं कंपनी की आय (रेवेन्‍यू) 1,940 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,886 करोड़ रुपये हो गई है.

अलख पांडे और 'फिजिक्स वाला' की सक्‍सेस स्‍टोरी

आलख पांडेय की कहानी एक आम शख्स के असाधारण सफर की मिसाल है. उन्होंने 2016 में हारकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़कर यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू किया था और आज वो भारत के सबसे तेजी से बढ़ने वाले उद्यमियों में से एक हैं. एक ऑनलाइन शिक्षक से लेकर अरबों डॉलर की एडटेक कंपनी के संस्थापक बनने तक का उनका सफर, आज के नॉलेज-आधारित इकोनॉमी में प्रतिभा, लगन और नवाचार की ताकत को दिखाता है.

अलख पांडे ने एक इंटरव्‍यू में बताया था कि उन्‍होंने कॉलेज छोड़ने के बाद कोचिंग पढ़ाना शुरू किया, लेकिन डिग्री नहीं होने के चलते संस्‍थान से उन्हें निकाल दिया गया. इसके बाद खुद की कोचिंग खोली, वहां भी फेल हो गए. इसके बाद उन्होंने 2014 में अपना यूट्यूब चैनल 'Physics Wallah' (PW) शुरू किया. एक साल में ही उनके 50,000 सब्सक्राइबर हो गए. 2019 में, आईआईटी बीएचयू के पूर्व छात्र प्रतीक माहेश्वरी उनसे जुड़े.

ऐप बनाया, इतने डाउनलोड हुए कि क्रैश हो गया

फिर अलख ने अपनी यूट्यूब कमाई के लगभग 15 लाख रुपये का निवेश ऐप डेवलपमेंट पर किया. जून 2020 में, दोनों ने मिलकर फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी रजिस्टर्ड कराई और मई 2020 में प्रतीक की तकनीकी मदद से PW ऐप लॉन्च किया. पहले ही दिन लोग डाउनलोड पर टूट पड़े और ऐप क्रैश हो गया. 7 दिन में करीब 3 लाख डाउनलोड हुए. PW ने अपना पहला किफायती कोर्स 'लक्ष्य' (Physics For JEE) सिर्फ 999 रुपये में लॉन्च किया. 70,000 छात्रों ने इस कोर्स में दाखिला लिया. 2021 तक, ऐप पर 2.1 मिलियन साइनअप हो चुके थे.

पहली ही फंडिंग में यूनिकॉर्न बन गया PW

जून 2022 में, PW ने सीरीज ए फंडिंग राउंड में 100 मिलियन डॉलर जुटाए और 1.1 बिलियन डॉलर के मूल्यांकन के साथ भारत का 101वां यूनिकॉर्न बन गया. इस फंडिंग का उद्देश्य व्यवसाय का विस्तार, ब्रैंडिंग और नए ऑफलाइन शिक्षण केंद्र खोलना था. कंपनी इसमें भी कामयाब रही. भले ही फिजिक्स वाला को पिछले कुछ वित्तीय वर्षों में घाटा हुआ हो, लेकिन कंपनी आगे बढ़ रही है. अलख पांडे और उनके पार्टनर की संपत्ति में 223% की बढ़ोतरी हुई, जो ये दिखाता है कि एडटेक सेक्टर की मांग लगातार बढ़ रही है.

फिजिक्सवाला का आईपीओ प्लान

फिजिक्सवाला जल्द ही शेयर बाजार में लिस्‍ट हो सकता है. कंपनी ने 3,820 करोड़ रुपये के आईपीओ (Initial Public Offering) के लिए सेबी को अपने दस्तावेज अपडेट कर दिए हैं. इसमें 3,100 करोड़ रुपये का नया शेयर इश्यू और 720 करोड़ रुपये का ऑफर-फॉर-सेल (OFS) शामिल है.

आलख पांडेय और उनके सह-संस्थापक प्रतीक महेश्वरी OFS के जरिए 360 करोड़ रुपये के अपने शेयर बेचेंगे. इस आईपीओ को कोटक महिंद्रा कैपिटल, गोल्डमैन सैक्स और एक्सिस कैपिटल जैसी बड़ी कंपनियां मैनेज कर रही हैं.

ये भी पढ़ें: DA Hike के बाद केंद्रीय कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी! हेल्‍थ स्‍कीम की दरें बढ़ीं, मिलेंगे ये 3 बड़े फायदे