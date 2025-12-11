विज्ञापन
विशेष लिंक

30 साल का रिकॉर्ड टूटा! पिछले 5 वर्षों में भारत ने ₹148 लाख करोड़ की नई दौलत जोड़ी

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (MOSFSL) की रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा पैसे बनाने वाले सेक्टर में वित्तीय क्षेत्र जैसे कि बैंक और बीमा कंपनियां हैं.

Read Time: 2 mins
Share
30 साल का रिकॉर्ड टूटा! पिछले 5 वर्षों में भारत ने ₹148 लाख करोड़ की नई दौलत जोड़ी
  • 2020 से 2025 तक टॉप-100 कंपनियों ने भारतीय इक्विटी बाजार में 148 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति जोड़ी है
  • बैंक और बीमा कंपनियां जैसे वित्तीय क्षेत्र में इन वर्षों में सबसे अधिक पैसा बनाने वाले सेक्टर के रूप में उभरे
  • भारत की जीडीपी 17 वर्षों में 4 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ी है, आने वाले 17 वर्षों में इसके 4 गुना बढ़ने की उम्मीद है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

भारतीय इक्विटी बाज़ार में Wealth Creation ने पिछले तीन दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 से 2025 तक के पांच साल में टॉप-100 कंपनियों ने मिलकर 148 लाख करोड़ रुपये की रिकॉर्ड संपत्ति जोड़ी. यह उछाल मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान निचले स्तर पर पहुंचे बाजार में आई तेज वापसी के कारण संभव हुआ है.

बैंक, बीमा कंपनियों ने सबसे ज्यादा पैसे बनाए

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (MOSFSL) की रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा पैसे बनाने वाले सेक्टर में वित्तीय क्षेत्र जैसे कि बैंक और बीमा कंपनियां हैं. इसके बाद उद्योग, टेक्नोलॉजी और यूटिलिटी (सार्वजनिक सेवाएं) सेक्टर आते हैं. सरकारी कंपनियां (पीएसयू) भी रक्षा और ऊर्जा जैसे सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही हैं.

भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट

रिपोर्ट में कहा गया कि 5 साल की अवधि के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स (एचएएल) ने सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट की है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, भारत अब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन चुका है.

पैसा बनाने का मंत्र- अच्छी कंपनियों में निवेश

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल ने कहा कि भारत अब सबसे तेज वेल्थ क्रिएशन के दौर में है. जैसे-जैसे हमारी अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन डॉलर से 16 ट्रिलियन डॉलर की ओर बढ़ेगी, निवेश के नए बड़े मौके बनेंगे. हालांकि दीर्घकालिक संपत्ति वही बनाएंगे, जो अच्छी कंपनियों में निवेश करेंगे. सही कंपनियों का चुनाव करना बहुत जरूरी है.

17 वर्षों में 4 गुना बढ़ सकती है GDP

रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की जीडीपी पिछले 17 वर्षों में 1 ट्रिलियन डॉलर से 4 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ी है और आने वाले 17 वर्षों में इसके चार गुना बढ़ने की उम्मीद है. रिपोर्ट की मानें तो इस मल्टी-ट्रिलियन डॉलर (एमटीडी) युग में वित्तीय क्षेत्र और उपभोक्ता सामान जैसे कि वाहन, स्मार्टफोन और रोजमर्रा की चीजें बनाने वाली कंपनियां बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस दौर में कई कंपाउंडिंग स्टॉक्स (ग्रोथ स्टॉक्स) देखने को मिलेंगे. इसके अलावा लार्ज कैप यानी बड़ी कंपनियां आने वाले समय में और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Wealth Creation Report, Wealth Creation, Indian Equity Market
Get App for Better Experience
Install Now