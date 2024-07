हिंडनबर्ग और किंगडन ने की थी अदाणी के शेयरों की शॉर्ट सेलिंग, कमाए ₹262 करोड़

अदाणी समूह के ख़िलाफ़ जनवरी, 2023 में भ्रामक रिपोर्ट फैलाने वाले अमेरिकी शॉर्टसेलर हिंडनबर्ग की कारस्‍तानी अब परत-दर-परत उधड़ती जा रही है.

बाज़ार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, यानी SEBI द्वारा अमेरिकी शॉर्टसेलर को भेजे गए कारण बताओ नोटिस से पता चलता है कि हिंडनबर्ग रिसर्च (Hindenburg Research LLC), विदेशी निवेशक मार्क किंगडन और उनकी संस्थाओं ने अदाणी एंटरप्राइज़ेज़ के फ्यूचर्स की शॉर्ट सेलिंग के ज़रिये लगभग 3.14 करोड़ अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹262 करोड़) का मुनाफ़ा कमाया.

SEBI की जांच से पता चला है कि मार्क किंगडन के के-इंडिया अपॉर्च्युनिटीज़ फ़ंड - क्लास एफ ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी होने से पहले एक ट्रेडिंग अकाउंट खोला और अदाणी एंटरप्राइज़ेज़ के शेयरों में ट्रेडिंग शुरू कर दी. यानी मकसद साफ था - शॉर्ट सेलिंग से मुनाफ़ा कमाना. इसके बाद, FPI ने फरवरी, 2023 में इन पोज़ीशन को स्क्वेयर ऑफ़ कर दिया और 2.22 करोड़ अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹185 करोड़) का मुनाफ़ा कमाया. SEBI के नोटिस से पता चला है कि इस फ़ंड के ज़रिये केवल NSE पर अदाणी एंटरप्राइज़ेज़ की ट्रेडिंग की गई.

हिंडनबर्ग के साथ प्रॉफ़िट शेयर

मार्क किंगडन को असल में हिंडनबर्ग के साथ 55.2 लाख डॉलर का प्रॉफिट बांटना था, लेकिन शॉर्टसेलर द्वारा चालान बढ़ाने के बाद मार्च, 2023 के अंत में केवल 27.6 लाख डॉलर और जून, 2023 की शुरुआत में 13.8 लाख डॉलर का भुगतान किया गया. FPI ने के-इंडिया अपॉर्च्युनिटीज़ फ़ंड में निवेश के कारण 13.8 लाख डॉलर रोक रखे थे. फ़ंड वापस लेने के बाद शेष राशि का भुगतान किया जाना था.

हिंडनबर्ग रिसर्च ने 24 जनवरी, 2023 को MSCI इंडिया इंडेक्स पर ETF और ऑप्‍शन्स के ज़रिये शॉर्ट पोज़ीशन ली थी. इन पोज़ीशन को बाद में पिछले साल जनवरी और मार्च के बीच स्क्वेयर ऑफ़ कर दिया गया, जिससे करीब 92 लाख डॉलर का मुनाफ़ा हुआ.

बॉन्‍ड में भी ट्रेडिंग

एक मल्‍टीनेशनल ब्रोकरेज फर्म 'इंटरएक्टिव ब्रोकर्स' (Interactive Brokers LLC) के रिकॉर्ड के मुताबिक, अमेरिकी शॉर्टसेलर ने भारत के बाहर अदाणी ग्रुप की कंपनियों (अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई, अदाणी ग्रीन एनर्जी, अदाणी पोर्ट्स) के बॉन्ड में भी ट्रेडिंग की. इसने नवंबर, 2022 से मार्च 2023 के बीच बॉन्ड में ट्रेडिंग की, और इस अवधि के दौरान बॉन्ड में ट्रेडिंग से उसे 5,197 डॉलर का घाटा हुआ था.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)