जीएसटी कटौती से बढ़ी कारों और टू व्हीलर्स की बिक्री, डीलर्स के पास भारी बुकिंग

GST रेट में कटौती का लॉन्ग टर्म में भी अर्थव्यवस्था पर काफी सकारात्मक असर पड़ेगा.इस फैसले से अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ेगी और रफ्तार में भी इजाफा होगा.

  • सरकार ने जीएसटी दरों में कटौती कर कारों और मोटरसाइकिलों की कीमतों को कम कर आम जनता को बड़ी राहत दी है
  • कारों की कीमतें अब कोरोना महामारी से पहले के वर्ष 2019 के स्तर तक पहुंच गई हैं जिससे उपभोक्ताओं को फायदा होगा
  • टू व्हीलर की कीमतें भी घटाई गई हैं, जिससे मोटरसाइकिल और स्कूटर की बुकिंग में भारी इजाफा देखने को मिला है
सरकार ने जीएसटी के स्लैब कम करके आम आदमी को बड़ी राहत दी है. एनडीटीवी ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में पाया कि जीएसटी में कमी के बाद कारों और मोटर साइकिल की बुकिंग में उछाल आया है. ग्राहक लगातार कमी का फायदा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं. मारुति कारों के डीलर राहुल साहनी ने बताया कि पहले GST रेट में कटौती और अब मारुति कंपनी के कारों की कीमतों में बड़ी कटौती के फैसले से कार की बुकिंग 30% से 35% तक बढ़ गई है. 

'कारों की बुकिंग 45% से 47% तक बढ़ी'

राहुल साहनी के अनुसार,"कुछ कारों की मॉडल की बुकिंग 45% से 47% तक बढ़ गई है. मारुति के अलग-अलग मॉडल की कीमत 59,131 से 1,29,000 तक 22 सितंबर से घटना शुरू हो जाएंगे. जिन लोगों ने दो-तीन हफ्ते पहले भी बुकिंग की है, उन्हें भी कीमतों में इस बड़ी कटौती का फायदा मिलेगा.

GST रेट में कटौती और अब मारुति कंपनी का कीमत और घटाने के फैसले से अब कारों की कीमतें कोरोना संकट से पहले साल 2019 के स्तर पर पहुंच गई हैं. GST रेट में कटौती का लॉन्ग टर्म में भी अर्थव्यवस्था पर काफी सकारात्मक असर पड़ेगा.इस फैसले से अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ेगी और रफ्तार में भी इजाफा होगा.

क्या बोले ग्राहक?

दिल्ली निवासी संजय मुखर्जी नई कार की बुकिंग कराने शोरूम पहुंचे. एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा, जीएसटी के रेट में कटौती उपभोक्ताओं के लिए एक वरदान है. कटौती का फायदा उठाने के लिए मैंने कार खरीदने का फैसला किया है. कार अब उपभोक्ताओं के लिए ज्यादा अफॉर्डेबल हो जाएगी. लोग अपनी चॉइस को अपग्रेड कर सकेंगे.

टू व्हीलर्स की डिमांड में दिखा इजाफा

22 सितंबर से देश भर में हर तरह के टू व्हीलर मोटरसाइकिल और स्कूटर करीब 6000 से 1,6000 रुपये तक सस्ते हो जाएंगे. दक्षिणी दिल्ली के पशुपति मोटर्स के डीलर सतवीर सिंह ने एनडीटीवी से कहा, "हमारे पास लोगों की तरफ से बुकिंग काफी ज्यादा बढ़ गई है. हर ग्राहक 22 सितंबर या उसके बाद ही डिलीवरी चाहता है, जिससे कि जीएसटी रेट में कटौती का फायदा उठा सके. हमारा अनुमान है कि इस त्योहार के सीजन में हमारी बिक्री दोगुना से भी ज्यादा बढ़ जाएगी. लॉन्ग टर्म में भी हमारी बिक्री 20% तक बढ़ाने का अनुमान है.

