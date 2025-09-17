विज्ञापन
विशेष लिंक

GST 2.0: इस दिवाली पीयूष गोयल घर लाएंगे टीवी या बाइक! GST घटने के बाद आप क्‍या खरीदेंगे?

GST Reform India 2025: पीयूष गोयल ने कहा कि यह GST रिफॉर्म्स हर वर्ग के लोगों को फायदा देगा. चाहे वह मिडिल क्लास हो, महिलाएं हों, छात्र हों या नौकरी ढूंढने वाले युवा. टूथपेस्ट और तेल से लेकर टीवी, मोबाइल और गाड़ियों तक ज्यादातर प्रोडक्ट्स की कीमतें घटेंगी. इससे रोजमर्रा का बजट हल्का होगा और लोगों की पर्चेजिंग पावर बढ़ेगी.

Read Time: 3 mins
Share
GST 2.0: इस दिवाली पीयूष गोयल घर लाएंगे टीवी या बाइक! GST घटने के बाद आप क्‍या खरीदेंगे?
New GST Rates 2025 Updates: पीयूष गोयल के मुताबिक, GST रिफॉर्म्स से महंगाई पर कंट्रोल रहेगा और ब्याज दरें भी कम होंगी.
नई दिल्ली:

त्योहारी सीजन से पहले सरकार ने आम लोगों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है.जीएसटी काउंसिल ने टैक्स स्लैब को घटाकर 4 से 2 कर दिया है.सरकार की नई GST 2.0 पॉलिसी 22 सितंबर से लागू हो रही है, और इसके बाद टीवी, कार और टू-व्हीलर जैसे प्रोडक्ट्स काफी सस्ते हो जाएंगे. यानी इस बार दिवाली शॉपिंग में आपकी जेब पर बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी रेट में बदलाव के बाद रोजमर्रा के सामान से लेकर गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक्स तक सब कुछ सस्ता हो जाएगा.

NDTV Profit के GST Conclave में  केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से यह सवाल किया गया कि जब जीएसटी की दरें कम हुई, तो आपके घर में क्या चर्चा हुई, क्या खरीदने की योजना है? तो उन्होंने ने मुस्कुराते हुए कहा कि उनके घर में भी चर्चा हुई कि अब क्या खरीदा जाए. शायद इस बार उनके घर में एक नया टेलीविजन आ सकता है, या फिर बच्चे टू-व्हीलर खरीदने की जिद कर सकते हैं.  

उन्होंने कहा, शायद हम एक टीवी खरीद लें क्योंकि वह सस्ता हो गया है, या बच्चों की इच्छा हो तो कोई टू-व्हीलर. कई परिवारों में महिलाएं बजट का हिसाब लगा रही होंगी क्योंकि अब सुबह उठने से लेकर रात तक इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर चीजें सस्ती हो गई हैं.”

ऐस में आप क्या सोच रहे हैं इस दिवाली  क्या खरीदा जाएगा  टीवी, बाइक या कार?चलिए जानते हैं नई GST 2.0 पॉलिसी का आपकी जेब पर कितना असर होने वाला है...

कार और टू-व्हीलर पर बड़ा असर

नई पॉलिसी के तहत छोटी कारों पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है. इससे कारों की कीमत लाखों रुपये तक कम हो जाएगी. टू-व्हीलर की बात करें तो 350CC तक की सभी बाइक और स्कूटर पर अब 18% GST लगेगा, जो पहले 28% था. यानी दोपहिया वाहन खरीदने वालों को हजारों रुपये की सीधी बचत होगी.

लेकिन अगर आप 350CC से ऊपर की बाइक लेने का सोच रहे हैं तो जेब पर ज्यादा बोझ पड़ेगा. अब इन्हें लक्जरी प्रोडक्ट मानते हुए 40% GST लगाया जाएगा.

इलेक्ट्रॉनिक्स हुए सस्ते

टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर और एसी जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर पहले 28% GST लगता था. अब इन पर सिर्फ 18% GST लगेगा. यानी दिवाली से पहले ही मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिल गई है.

GST सुधार का हर घर पर असर

पीयूष गोयल ने कहा कि यह सुधार हर वर्ग के लोगों को फायदा देगा. चाहे वह मिडिल क्लास हो, महिलाएं हों, छात्र हों या नौकरी ढूंढने वाले युवा. टूथपेस्ट और तेल से लेकर टीवी, मोबाइल और गाड़ियों तक ज्यादातर प्रोडक्ट्स की कीमतें घटेंगी. इससे रोजमर्रा का बजट हल्का होगा और लोगों की पर्चेजिंग पावर बढ़ेगी.

अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार

पीयूष गोयल के मुताबिक, GST रिफॉर्म्स से महंगाई पर कंट्रोल रहेगा और ब्याज दरें भी कम होंगी. जब महंगाई और ब्याज दरें घटेंगी तो लोगों की जेब में ज्यादा पैसा बचेगा. इससे डिमांड बढ़ेगी और इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स, स्पेस और डिफेंस सेक्टर तक को नई ऊर्जा मिलेगी. उन्होंने इसे आजादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सुधार बताया.

ये भी पढ़ें- New GST Rates: मोबाइल से लेकर AC तक,जीएसटी रेट घटने के बाद कितने हो गए सस्ते, देखें पूरी लिस्ट

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
GST 2.0, GST Reforms India, GST Rate Cut, New GST Rates 2025, GST Rates In India
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com