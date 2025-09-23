विज्ञापन
GST 2.0: रॉकेट की रफ्तार से बिकीं कार... नवरात्रि के पहले दिन सेल-बुकिंग में जबरदस्त उछाल

GST on Cars in India 2025: चाहें नई कार हो या पुरानी, GST रेट कट और नवरात्रि की शुरुआत ने देश के ऑटो सेक्टर को नई रफ्तार दे दी है. मारुति और हुंडई जैसे बड़े ब्रांड ने रिकॉर्ड बनाया है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में यह ग्रोथ और आगे जाएगी.

Car Sales in India: ऑटो इंडस्ट्री को भरोसा है कि आने वाले हफ्तों में फेस्टिव सीजन में मांग और बढ़ेगी.
नई दिल्ली:

भारत के ऑटोमोबाइल मार्केट में नवरात्रि और GST 2.0 की शुरुआत ने जबरदस्त बूम ला दिया है. टैक्स रेट घटने के बाद कारों की कीमतें कम होते ही देशभर में शोरूम पर खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी. नवरात्रि के पहले ही दिन लाखों लोग अपनी पसंदीदा गाड़ियां खरीदने पहुंचे और कंपनियों ने रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की. जीएसटी सुधार के तहत, वाहनों और उनके कलपुर्जे पर टैक्स घटा है. कंपनियों ने कारों की कीमत में कमी की घोषणा पहले ही कर दी थी. नवरात्रि से दीपावली तक वाहनों की खरीद को लेकर लोगों में उत्साह रहता भी है.

मारुति ने बनाया नया रिकॉर्ड

मारुति सुजुकी इंडिया ने बताया कि उसकी रिटेल सेल सोमवार शाम तक ही 25,000 यूनिट पार कर गई थी और दिन के अंत तक यह आंकड़ा 30,000 से ज्यादा पहुंच गया. कंपनी ने कहा कि रेट कट का असर साफ दिखा और डीलरशिप पर लगभग 80,000 ग्राहकों की इन्क्वायरी दर्ज की गई. छोटी कारों की बुकिंग में भी 50% से ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली.

हुंडई की 5 साल की सबसे बड़ी सेल

हुंडई मोटर इंडिया के सीओओ तरुण गर्ग ने कहा कि कंपनी ने एक ही दिन में लगभग 11,000 गाड़ियां बेचीं, जो पिछले पांच साल का सबसे बड़ा सेल्स रिकॉर्ड है. उन्होंने बताया कि GST रेट कट का फायदा सीधे ग्राहकों तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है और यही वजह है कि पहले दिन का रिस्पॉन्स शानदार रहा.

सेकंड हैंड कारों की सेल 400% बढ़ी

नई कारों के साथ सेकंड हैंड कार मार्केट ने भी रिकॉर्ड बनाया. कार्स24 के मुताबिक, नवरात्रि के पहले दिन दोपहर तक ही उसकी डिलिवरी 400% तक बढ़ गई. सबसे ज्यादा डिमांड दिल्ली-NCR में रही, जिसके बाद अहमदाबाद, बेंगलुरु, पुणे और मुंबई जैसे बड़े शहरों का नंबर आया.

डीलरों और ग्राहकों में खास उत्साह

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने कहा कि सोमवार को डीलरशिप पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और यह बिक्री बढ़ने का साफ संकेत है. डीलरों का मानना है कि GST सुधारों से ग्राहकों की खरीदने की क्षमता बढ़ी है और इससे अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.

पीएम मोदी का बचत उत्सव मैसेज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नवरात्रि का पहला दिन GST बचत उत्सव के तौर पर खास रहेगा. उन्होंने कहा कि इस कदम से लोगों की बचत बढ़ेगी और वे अपनी पसंद की चीजें आसानी से खरीद पाएंगे.

फेस्टिव सीजन में और बढ़ेगी डिमांड

ऑटो इंडस्ट्री को भरोसा है कि यह शुरुआत है और आने वाले हफ्तों में फेस्टिव सीजन में मांग और बढ़ेगी. ग्राहकों के लिए अब नई और सेकंड हैंड दोनों गाड़ियां सस्ती हो चुकी हैं और डीलरशिप पर बुकिंग का सिलसिला लगातार तेज हो रहा है.

