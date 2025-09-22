GST 2.0 से कार और बाइक हुई सस्ती: देखें Maruti, Tata, Mahindra और Honda तक की पूरी लिस्ट

आज यानी 22 सितंबर से GST 2.0 देशभर में लागू हो गया है, और इसका सबसे बड़ा फायदा ऑटोमोबाइल खरीदारों को मिलेगा. नई टैक्स दरों के चलते कार और बाइक कंपनियां सीधे ग्राहकों को रियायत दे रही हैं. कुछ एंट्री लेवल हैचबैक पर 40,000 रुपये तक की कटौती हुई है, जबकि प्रीमियम लग्जरी SUV पर 30 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है. इससे भारतीय ऑटो सेक्टर में सबसे बड़े प्राइस रिवाइजमेंट का मौका बन गया है.

Mahindra की कारें अब सस्ती

महिंद्रा की कई कारों पर अच्छा डिस्काउंट मिलेगा. Bolero Neo अब 1.27 लाख रुपये सस्ती है, XUV 3XO में पेट्रोल वेरिएंट 1.40 लाख और डीजल 1.56 लाख कम हुआ है. Thar रेंज पर 1.35 लाख रुपये तक की कटौती हुई है और Thar Roxx अब 1.33 लाख रुपये सस्ती है. Scorpio Classic और Scorpio N पर क्रमशः 1.01 और 1.45 लाख रुपये की छूट मिली है. XUV700 पर 1.43 लाख रुपये तक की बचत होगी.

Tata Motors की कारें भी हुई सस्ती

Tata Motors की कारों में भी अच्छा डिस्काउंट है. Tiago 75,000 रुपये सस्ता हुआ है, Tigor 80,000 रुपये कम हुआ है, Altroz पर 1.10 लाख की कटौती, Punch 85,000 रुपये सस्ता, Nexon पर 1.55 लाख की बचत, Harrier 1.40 लाख रुपये कम और Safari 1.45 लाख रुपये सस्ती हुई है. Curvv मॉडल पर 65,000 रुपये की छूट दी गई है.

Toyota के प्रीमियम मॉडल में बड़ी बचत

Toyota की Fortuner पर 3.49 लाख रुपये की कटौती हुई है, Legender 3.34 लाख सस्ता हुआ है, Hilux 2.52 लाख कम हुआ है और Vellfire पर 2.78 लाख रुपये की छूट है. Camry पर 1.01 लाख की कटौती, Innova Crysta पर 1.80 लाख रुपये सस्ती हुई है और Innova Hycross पर 1.15 लाख रुपये की बचत हुई है. बाकी मॉडलों पर 1.11 लाख रुपये तक की कटौती हुई है.

Range Rover की लग्जरी SUVs में भारी रियायत

Range Rover के 4.4P SV LWB मॉडल पर 30.4 लाख रुपये की बड़ी बचत, 3.0D SV LWB पर 27.4 लाख कम और 3.0P Autobiography पर 18.3 लाख रुपये सस्ता हुआ है. Range Rover Sport 4.4 SV Edition Two पर 19.7 लाख, Velar 2.0D/2.0P Autobiography पर 6 लाख रुपये की कटौती और Evoque 2.0D/2.0P Autobiography पर 4.6 लाख रुपये तक की बचत मिली है. Defender रेंज पर 18.6 लाख रुपये तक की रियायत और Discovery में 9.9 लाख तक की छूट मिली है. Discovery Sport पर 4.6 लाख रुपये की कटौती हुई है.

Kia, Skoda और Hyundai के मॉडल भी सस्ते

Kia Sonet पर 1.64 लाख रुपये सस्ता हुआ है, Syros 1.86 लाख कम, Seltos 75,372 रुपये की बचत, Carens 48,513 रुपये सस्ती और Carnival पर 4.48 लाख रुपये की कटौती हुई है. Skoda Kodiaq पर 3.3 लाख रुपये GST कटौती के साथ 2.5 लाख रुपये फेस्टिव ऑफर भी है, Kushaq पर 66,000 रुपये GST कटौती और 2.5 लाख ऑफर, Slavia पर 63,000 रुपये GST कटौती और 1.2 लाख रुपये ऑफर. Hyundai Grand i10 Nios पर 73,808 रुपये, Aura 78,465 रुपये, Exter 89,209 रुपये, i20 98,053 रुपये, Venue 1.23 लाख रुपये, Verna 60,640 रुपये, Creta 72,145 रुपये, Alcazar 75,376 रुपये और Tucson 2.4 लाख रुपये तक सस्ती हुई है.

Maruti Suzuki और Nissan की कारें सस्ती

Maruti Suzuki Alto K10 पर 40,000 रुपये सस्ता हुआ है, WagonR 57,000 रुपये कम, Swift 58,000 रुपये, Dzire 61,000 रुपये, Baleno 60,000 रुपये, Fronx 68,000 रुपये, Brezza 78,000 रुपये, Eeco 51,000 रुपये, Ertiga 41,000 रुपये, Celerio 50,000 रुपये, S-Presso 38,000 रुपये, Ignis 52,000 रुपये, Jimny 1.14 लाख रुपये, XL6 35,000 रुपये और Invicto 2.25 लाख रुपये तक सस्ती हुई है.

Nissan Magnite Visia MT अब 6 लाख रुपये के नीचे, CVT Tekna 97,300 रुपये सस्ती, CVT Tekna+ 1,00,400 रुपये कम और CNG Retrofit Kit 71,999 रुपये में उपलब्ध है.

Honda की दो-पहिया गाड़ियां भी सस्ती

Honda Amaze 2nd Gen पर 72,800 रुपये, 3rd Gen 95,500 रुपये, Elevate 58,400 रुपये और Honda City पर 57,500 रुपये तक की कटौती हुई है.

बाइक पर भी GST कटौती का फायदा

भारत की दो-पहिया बाजार में 350cc से कम वाली स्कूटर और मोटरसाइकिल्स का लगभग 98% हिस्सा है. GST कटौती 28% से 18% होने से बजट खरीदारों को फायदा मिलेगा. Hero Splendor, Honda Activa, Bajaj Pulsar, TVS Apache और Royal Enfield Classic 350 जैसे लोकप्रिय मॉडल अब सस्ते मिलेंगे.

Honda Activa 110 पर 7,874 रुपये सस्ती, Dio 110 7,157 रुपये कम, Activa 125 8,259 रुपये, Dio 125 8,042 रुपये, Shine 100 5,672 रुपये, Shine 100 DX 6,256 रुपये, Livo 110 7,165 रुपये, Shine 125 7,443 रुपये, SP125 8,447 रुपये, CB125 Hornet 9,229 रुपये, Unicorn 9,948 रुपये, SP160 10,635 रुपये, Hornet 2.0 13,026 रुपये, NX200 13,978 रुपये, CB350 H'ness 18,598 रुपये, CB350RS 18,857 रुपये और CB350 18,887 रुपये तक सस्ती हुई है.

अगर आप कार या बाइक खरीदने का सोच रहे हैं तो GST 2.0 लागू होने के बाद अब सही समय है, क्योंकि अब आप हर ब्रांड की गाड़ी पर बड़ी बचत कर सकते हैं और त्योहारों के मौसम में खरीदारी का फायदा उठा सकते हैं.