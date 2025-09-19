GST कट से बाइक पर बंपर गिफ्ट, 6000 से 16000 घटेंगे दाम, सीधे डीलर से जानिए कितना फायदा

फेस्टिवल सीजन में बाइक-स्कूटर खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है.22 सितंबर से पूरे देश में मोटरसाइकिल और स्कूटर के दाम घटने वाले हैं. सरकार ने टू-व्हीलर पर जीएसटी रेट घटा दिया है, जिसके बाद अब किसी भी बाइक या स्कूटर पर आपको 6000 रुपये से लेकर 16000 रुपये तक का फायदा होगा. बड़ी बाइक्स यानी 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल पर कीमत में 17000 रुपये तक की कमी आएगी.

ये पहली बार है जब टू-व्हीलर की कीमतों में इतनी बड़ी कटौती देखने को मिल रही है. आमतौर पर बाइक और स्कूटर के दाम बढ़ते रहते हैं, लेकिन इस बार ग्राहकों को बंपर राहत मिली है.

दिल्ली के डीलर बोले- बुकिंग बढ़ गई, डिलीवरी का इंतजार

साउथ दिल्ली के पशुपति मोटर्स के डीलर सतवीर सिंह ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि जीएसटी कटौती की वजह से ग्राहकों की बुकिंग अचानक बहुत बढ़ गई है. हर ग्राहक चाहता है कि उसे 22 सितंबर के बाद ही बाइक या स्कूटर मिले, ताकि जीएसटी कट का फायदा मिल सके.

उन्होंने कहा कि इस फेस्टिवल सीजन में हमारी बिक्री दोगुनी से भी ज्यादा हो सकती है और लॉन्ग टर्म में सेल 20% तक बढ़ने का अनुमान है.

शोरूम पर लगे डिस्काउंट चार्ट, ग्राहकों को भारी डिस्काउंट

दिल्ली और बाकी शहरों के शोरूम पर एक बड़ा चार्ट लगाया गया है, जिसमें अलग-अलग मॉडल पर मिलने वाली कीमतों की कटौती साफ लिखी है. हीरो, होंडा, टीवीएस जैसे ब्रांड्स के स्कूटर और मोटरसाइकिल्स पर ग्राहकों को 6000 रुपये से 16000 रुपये तक की बचत होगी.

शोरूम पहुंचे लोग बाइक और स्कूटर देख रहे हैं, बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन डिलीवरी नहीं ले रहे, क्योंकि वह 22 सितंबर का इंतजार कर रहे हैं ताकि जीएसटी कटौती का सीधा फायदा मिल सके.

स्कूटर्स पर भी लागू होगा नया प्राइस

सिर्फ मोटरसाइकिल ही नहीं, स्कूटर्स पर भी जीएसटी कट का असर दिखेगा. नए मॉडल जैसे Zoom 160 और Destiny 125 पर भी कीमतों में कटौती होगी. यानी हर सेगमेंट के ग्राहक के लिए अब टू-व्हीलर लेना पहले से आसान हो गया है.

सरकार और ग्राहकों दोनों को फायदा

डीलर्स का कहना है कि जीएसटी कट का फायदा सिर्फ ग्राहकों को ही नहीं, बल्कि सरकार को भी होगा. बिक्री बढ़ने से वॉल्यूम ज्यादा होगा और जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ेगा. त्योहार के सीजन में डीलर्स को उम्मीद है कि बिक्री 25% तक बढ़ सकती है.

कंपनी और फाइनेंसर भी देंगे ऑफर

त्योहार के सीजन में कंपनियां हर बार की तरह एक्सट्रा स्कीम और ऑफर लेकर आएंगी. डीलरशिप पर मौजूद बैंक और एनबीएफसी डाउन पेमेंट कम करेंगे और ब्याज दरें घटाएंगे. यानी आसान किश्तों और कम रेट पर ग्राहक बाइक और स्कूटर खरीद पाएंगे.

सतवीर सिंह ने बताया कि अगर आपके पास जेब में सिर्फ 5000 रुपये हैं तो भी आप बैंक की मदद से 1 लाख रुपये की मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं.