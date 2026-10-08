देश में होगा वन नेशन, वन टैक्स... GST काउंसिल की मीटिंग के बाद बोलीं वित्त मंत्री सीतारमण

जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश में वन नेशन वन टैक्स होगा. इस मीटिंग के बाद अनरजिस्टर्ड डिलीवरी सर्विस देने वाले राइडर्स की सेवाओं पर GST 18% से घटाकर 5% करने को मंजूरी दी गई है. इससे छोटे डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स और ई-कॉमर्स से जुड़े डिलीवरी कारोबार पर टैक्स बोझ कम हो सकता है.

कंपनियों के लिए एक और अहम बदलाव आउटडोर कैटरिंग को लेकर है. सूत्रों के मुताबिक, पात्र कारोबारियों को आउटडोर कैटरिंग से जुड़े जीएसटी पर ITC का लाभ मिलेगा. इससे ऐसे खर्च को लेकर कंपनियों की लागत कम होने की उम्मीद है.

GST काउंसिल मीटिंग के बड़े फैसले

GST 2.0 के एक साल का असर

GST की टैक्सेबल सप्लाई 40.19 लाख करोड़ रुपये महीने से बढ़कर 50.58 लाख करोड़ रुपये हो गई. यानी इसमें 25.8% की बढ़ोतरी हुई.

FY 2025-26 में टैक्सेबल सप्लाई की ग्रोथ 25% से ज्यादा रही, जबकि FY 2024-25 में ये 13% थी. ग्राहकों को की गई सप्लाई 5.98 लाख करोड़ रुपये महीने से बढ़कर 7.58 लाख करोड़ रुपये हो गई. ग्रॉस टैक्स देनदारी 5.85 लाख करोड़ से बढ़कर 6.64 लाख करोड़ रुपये महीने हुई.

घरेलू सप्लाई पर प्रभावी GST दर 14.55% से घटकर 13.13% रह गई.

FY 2026-27 में GST राजस्व 11% बढ़ा है. अब GST में दरों से ज्यादा प्रक्रिया सुधार पर फोकस. GST की दरों का ढांचा तय हो चुका है, इसलिए अब रोजमर्रा की प्रक्रिया आसान करने पर जोर. रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, रिफंड और ITC को ज्यादा आसान और ऑटोमेटेड बनाया जाएगा. सिस्टम अब विक्रेता और खरीदार के इनवॉयस का मिलान करता है. इससे फर्जी ITC को शुरुआती स्तर पर पकड़ने में मदद मिलेगी.