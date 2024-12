राजस्थान में आएगी 'ग्रीन जॉब्स' की बहार : राइज़िंग इन्वेस्टर समिट में बोले करण अदाणी

राजस्थान की राजधानी जयपुर में तीन-दिवसीय 'राइज़िंग राजस्थान इन्वेस्टर समिट' का सोमवार को उद्घाटन किया गया, जिसमें अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (APSEZ) के MD तथा CEO करण अदाणी ने राज्य में समूह द्वारा अगले पांच साल के दौरान 7.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश किए जाने की घोषणा की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समिट का उद्घाटन किए जाने के बाद करण अदाणी ने राजस्थान में 'ग्रीन जॉब्स' की बहार आ जाने का भी दावा किया. आइए पढ़ते हैं, करण अदाणी के संबोधन की पांच खास बातें...

करण अदाणी ने कहा, 7.5 लाख करोड़ का यह निवेश अनेक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में किया जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा इन्टीग्रेटेड ग्रीन एनर्जी ईकोसिस्टम निर्माण भी शामिल होगा. इन्टीग्रेटेड ग्रीन एनर्जी ईकोसिस्टम में 100 गीगावॉट रीन्यूएबल एनर्जी, 20 लाख टन हाइड्रोजन और 1.8 गीगावॉट पंप-हाइड्रो स्टोरेज भी शामिल होगा. करण अदाणी के मुताबिक, इससे राज्य में बड़ी तादाद में 'ग्रीन जॉब्स' पैदा होंगे. APSEZ के MD ने कहा, अदाणी ग्रुप का उद्देश्य कनेक्टिविटी में सुधार के साथ-साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जयपुर हवाईअड्डे पर विश्वस्तरीय फैसिलिटी विकसित करने की पहल करना और अंततः राजस्थान के बुनियादी ढांचे को विस्तार देना है. मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के निर्माण से राज्य की महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचे और आर्थिक परिवर्तन योजनाओं को सहारा मिलेगा. करण अदाणी के अनुसार, समूह की योजना में सीमेंट उद्योग भी शामिल है. उन्होंने बताया कि भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक बनने की समूह की महत्वाकांक्षा में राजस्थान काफी अहम सूबा है. करण अदाणी ने कहा, "ऊर्जा से इतर, भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बनने की हमारी महत्वाकांक्षा के लिए राजस्थान अहम है... हम इस राज्य में प्रतिवर्ष 60 लाख टन की अतिरिक्त क्षमता बनाने के लिए 4 नए सीमेंट संयंत्र स्थापित करेंगे..." समिट के दौरान करण अदाणी ने राजस्थान में दीर्घावधि योजनाओं को लेकर समूह की प्रतिबद्धता को दोहराया. करण अदाणी ने राजस्थान की समृद्ध विरासत, प्राकृतिक संसाधनों और निवेशकों के बढ़ते भरोसे को देखते हुए निवेश के ज़रिये बदलाव आने की संभावना पर ज़ोर दिया. उन्होंने कहा कि राजस्थान की सकल घरेलू उत्पाद, यानी GDP को दोगुना करने का विज़न हमें ज़्यादा विस्तार का विश्वास प्रदान करता है. करण अदाणी ने अपने संबोधन में कहा कि परिवर्तन की ताकत नतीजों में साफ़ दिखाई दे रही है. पिछले एक दशक के दौरान भारत की GDP 3 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा हो चुकी है, और इस अवधि में भारत ने 8 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है. राजस्थान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता इस परिवर्तनकारी यात्रा के साथ जुड़ी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ज़िक्र करते हुए करण अदाणी ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी के सत्तासीन होने के उपरांत अब तक NSE निफ़्टी 8000 अंक से 23000 अंक तक पहुंच चुका है. करण अदाणी ने कहा, PM मोदी के नेतृत्व में भारत ने प्रगति की है, और अब 23 फ़ीसदी की तुलना में सिर्फ़ 11 फ़ीसदी जनसंख्या गरीबी में जी रही है. APSEZ के MD के अनुसार, यह महज़ आंकड़ा नहीं, आशा पाने वाले परिवारों की, बच्चों के फिर सपने देखने की, और एक देश की ओर से अपने वादे को फिर हासिल करने की कहानी है. करण अदाणी ने कहा कि भारत एक परिवर्तनकारी दशक के बीचोंबीच खड़ा है.

