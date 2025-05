अदाणी पावर ने भूटान से किया समझौता, लगाएगी 5,000 MW का हाइड्रो पावर प्लांट

भारत और भूटान के बीच ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करते हुए अदाणी समूह और ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन (DGPC) ने भूटान में 5,000 मेगावाट की हाइड्रोपावर परियोजनाओं को विकसित करने के लिए एक समझौता किया है. ये MoU थिम्पू में आयोजित एक समारोह में DGPC के प्रबंध निदेशक दाशो छेवांग रिनज़िन और अदाणी ग्रीन हाइड्रो लिमिटेड के मुख्य संचालन अधिकारी नरेश तेलगु की मौजूदगी में हुआ. इस दौरान वहां भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे और ऊर्जा एवं प्राकृतिक संसाधन मंत्री ल्योनपो गेम त्शेरिंग भी उपस्थिति थे. वहीं अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने भी इस समझौते पर खुशी जाहिर की है.

गौतम अदाणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "भूटान के साथ हमारी साझेदारी को और गहरा करने पर गर्व है. हम हरित और अधिक समृद्ध भविष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं. भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग टोबगे, आपके भरोसे और दूरदर्शिता के लिए धन्यवाद."

Honoured to deepen our partnership with Bhutan. We are committed to a greener and more prosperous future. Thank you @PMBhutan @tsheringtobgay for your trust and vision. 🙏 https://t.co/u6X2x5a8GN