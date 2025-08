Adani Group ने BYD के साथ साझेदारी की रिपोर्ट को किया खारिज, कहा- ये बेबुनियाद और भ्रामक

अदाणी ग्रुप (Adani Group) ने Bloomberg की उस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि ग्रुप चीन की कंपनियों BYD और Beijing Welion New Energy Technology के साथ मिलकर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए साझेदारी करने पर विचार कर रहा है. अदाणी ग्रुप ने साफ शब्दों में कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह गलत, भ्रामक और आधारहीन है.

Adani Group के प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा, "हम 4 अगस्त को आई Bloomberg की उस रिपोर्ट को पूरी तरह नकारते हैं जिसमें BYD और Beijing Welion New Energy Technology के साथ किसी तरह के टाई-अप की बात कही गई है. यह खबर पूरी तरह से गलत और गुमराह करने वाली है."

उन्होंने आगे कहा कि अदाणी ग्रुप भारत में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए BYD के साथ किसी भी तरह की साझेदारी की योजना नहीं बना रहा है. न ही Beijing Welion New Energy Technology के साथ किसी तरह की चर्चा या बातचीत चल रही है.

"चीनी कंपनियों के साथ किसी भी तरह की बातचीत नहीं"

Adani Group ने मीडिया और पब्लिक से अपील की है कि वे Bloomberg की इस रिपोर्ट को रिकॉर्ड में न लें क्योंकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है. ग्रुप ने साफ किया कि वे इन दोनों चीनी कंपनियों के साथ किसी भी तरह की साझेदारी या बातचीत में शामिल नहीं हैं.

Adani Group का बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान

Adani Group ने यह भी बताया कि अगले पांच वर्षों में वह करीब 100 अरब डॉलर के कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी निवेश की योजना पर काम कर रहा है. प्राइवेट सेक्टर में इस स्तर पर इतने बड़े इन्वेस्टमेंट की तैयारी अपने आप में रिकॉर्ड है.

Adani Group का मजबूत पोर्टफोलियो

Adani Group इस समय भारत की सबसे बड़े और इंटीग्रेटेड एनर्जी बिजनेस में से एक चला रहा है, जिसमें थर्मल और रिन्यूएबल एनर्जी जेनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, LNG, LPG, CNG, PNG, बैटरी स्टोरेज, हाइड्रोजन ट्रक, EV चार्जिंग स्टेशन, पंप हाइड्रो और माइनिंग शामिल हैं.

सिर्फ एनर्जी ही नहीं, अदाणी ग्रुप भारत का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट प्रोड्यूसर भी है. इसके अलावा ग्रुप एयरोस्पेस और डिफेंस, डेटा सेंटर और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)