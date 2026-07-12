EPFO News: अब शादी के लिए पीएफ से एडवांस निकालना हुआ आसान, इन स्टेप्स को फॉलो कर खुद निकाले पैसा

EPFO New Marriage Advance Rules 2026: शादी-ब्याह का मौका हर परिवार के लिए बेहद खास होता है, लेकिन इसके साथ आने वाले भारी-भरकम खर्च कई बार बजट बिगाड़ देते हैं. ऐसे समय में वित्तीय मदद देने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) एक बड़ा अपडेट लेकर आया है. ईपीएफओ ने शादी के लिए पीएफ एडवांस (EPF Marriage Advance) निकालने के नियमों को पहले से कहीं ज्यादा लचीला और आसान बना दिया है.

अब आपको अपनी या परिवार में किसी की शादी के लिए फंड की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा. नए नियमों के तहत, खाताधारक अपनी नौकरी के शुरुआती दौर में ही इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए अब आपको अपने नियोक्ता (Employer) के चक्कर काटने या उनकी मंजूरी का इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है.