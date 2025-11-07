दुनिया के सबसे रईस उद्योगपति एलन मस्‍क का 'सैलरी पैकेज' चर्चा का विषय बना हुआ है. इलेक्ट्रिक कारें बनाने वाली कंपनी टेस्‍ला के शेयरहोल्‍डर्स ने अपने CEO एलन मस्‍क के लिए करीब 1 ट्रिलियन डॉलर तक के पैकेज को मंजूरी दी है. भारतीय रुपये में ये वैल्‍यू 8,36,00,00 करोड़ रुपये से ज्‍यादा है. खबरों के मुताबिक, कंपनी टेस्‍ला के शेयरहोल्‍डर्स ने एनुअल जेनरल मीटिंग यानी वार्षिक आम बैठक में उनके लिए मोटे पैकेज को मंजूरी दी.

पाकिस्‍तान की GDP के दोगुने से भी ज्‍यादा

1 ट्रिलियन डॉलर, सुनने में ही इतना ज्‍यादा लगता है, कारण कि ये कई देशों की इकोनॉमी से भी ज्‍यादा है. पाकिस्‍तान की GDP से तुलना करें तो ये करीब ढाई गुना ज्‍यादा हो जाएगा. पाकिस्‍तान की जीडीपी वर्ष 2024 में 373.07 बिलियन डॉलर रही थी. अंतरराष्‍ट्रीय संस्‍था IMF यानी विश्व मुद्रा कोष के मुताबिक, 2025 में पाकिस्‍तान की इकोनॉमी 410 बिलियन डॉलर होने के अनुमान हैं. जून 2025 में पाकिस्‍तान की इकोनॉमी के 2.7 फीसदी की गति से ग्रोथ होने का अनुमान लगाया गया था. इसी आधार पर ये आकलन है. एलन मस्‍क के सैलरी पैकेज से तुलना करें तो ये पाकिस्‍तान की इकोनॉमी से करीब ढाई गुना ज्‍यादा है.

इन देशों की इकोनॉमी से भी ज्‍यादा है मस्‍क का पैकेज

स्विट्जरलैंड: करीब $947 बिलियन

पोलैंड: करीब $980 बिलियन

बेल्जियम: करीब $685 बिलियन

स्वीडन: करीब $620 बिलियन

आयरलैंड: करीब $599 बिलियन

नॉर्वे: करीब $504 बिलियन

ऑस्ट्रिया: करीब $534 बिलियन

डेनमार्क: करीब $450 बिलियन

चेक गणराज्य: करीब $400 बिलियन

पुर्तगाल: करीब $300 बिलियन

75 फीसदी शेयरहोल्‍डर्स का समर्थन लेकिन...

टेस्ला के एक अधिकारी ने कंपनी की वार्षिक बैठक में कहा कि एलन मस्क के लिए इस वेतन पैकेज को 75 प्रतिशत से अधिक शेयरहोल्डर्स का समर्थन मिला है. यह भारी-भरकम यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है ताकि एलन मस्क टेस्ला को छोड़कर नहीं जाएं, उसके लीडर के रूप में काम करते रहें. हालांकि पैकेज स्वीकृत होने पर भी, मस्क को ये सारा पैसा तुरंत नहीं मिलेगा. उन्हें पहले कई परिचालन और वित्तीय लक्ष्य हासिल करने होंगे.

पूरा भुगतान पाने के लिए, उन्हें 10 साल में 20 मिलियन टेस्ला कारों की डिलीवरी करनी होगी और साथ ही कंपनी के बाजार मूल्य और परिचालन लाभ (operating profits) को बड़े पैमाने पर बढ़ाना होगा. साथ ही एक मिलियन रोबोट डिलीवर करने होंगे.

अगर वो इन बड़े लक्ष्यों को पूरा नहीं भी कर पाते हैं तो भी उन्हें पैकेज का बहुत सारा पैसा मिल सकता है. उदाहरण के लिए, यदि वो कंपनी के बाजार मूल्य को 80% बढ़ा देते हैं, वाहनों की बिक्री को दोगुना और परिचालन से आय को तीन गुना कर देते हैं, तो उन्हें 50 बिलियन डॉलर मूल्य के अतिरिक्त टेस्ला शेयर मिल सकते हैं.