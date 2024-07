एलन मस्क का दावा, US में भारतीय मूल के लोगों की कमाई सबसे ज्यादा, पाकिस्तानी मूल के लोग 5वें नंबर पर

टेस्ला (Tesla), स्पेसएक्स (SpaceX) के सीईओ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के मालिक एलन मस्क (Elon Musk) ने गुरुवार को यह बताया कि अमेरिका में इमिग्रेंट्स यानी प्रवासी लोग काफी सफल हो रहे हैं. इसमें भारतीय मूल के अमेरिकी कमाई के मामले में सबसे आगे हैं. उन्होंने इस मामले में ताइवान, चीन और जापान के अलावा श्वेत अमेरिकियों को भी काफी पीछे छोड़ दिया है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने एक एक पोस्ट शेयर किया जो US Census Bureau के डेटा पर आधारित है. इसमें अमेरिका में रहने वाले अलग-अलग एशियाई प्रवासी समूहों की मीडियन हाउसहोल्ड इनकम (Median Household Income) पर फोकस किया गया है.

बता दें कि मस्क, खुद दक्षिण अफ्रीका से अमेरिका आए एक इमिग्रेंट्स हैं. इस पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने कहा, "वाह, अमेरिका सच में अवसरों की भूमि है."

Wow, America really is the land of opportunity! https://t.co/YT5PoXI868