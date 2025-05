India-Pakistan Ceasefire के बाद शेयर बाजार की धमाकेदार शुरुआत, Sensex-Nifty में जबरदस्त तेजी, अदाणी ग्रुप के शेयर उछले

भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर (India-Pakistan Ceasefire) के बाद बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. बाजार खुलते ही सेंसेक्स-निफ्टी में रिकवरी की रफ्तार और तेज हो गई. सुबह 9:22 बजे सेंसेक्स 1,889.43 अंक (2.38%) की शानदार तेजी के साथ 81,343.90 के लेवल पर जा पहुंचा. वहीं, निफ्टी में भी तेजी जारी रही और यह 568.10 अंक (2.37%) की बढ़त के साथ 24,576.10 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था.

शेयर बाजार में आज यानी सोमवार 12 मई की सुबह धमाकेदार शुरुआत हुई है. Sensex प्री-ओपनिंग में 1349 अंक की बढ़त के साथ खुला तो वहीं Nifty में भी 412 अंकों का उछाल देखने को मिला. ये तेजी भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार शाम को हुए सीजफायर समझौते के बाद आई है. ये खबर निवेशकों के लिए राहत लेकर आई और बाजार ने पॉजिटिव रुख दिखाया.

Adani ग्रुप के शेयरों में भी जोरदार उछाल

सीजफायर के असर से सिर्फ बेंचमार्क इंडेक्स ही नहीं, बल्कि अदाणी ग्रुप के शेयरों में भी पॉजिटिव ट्रेंड दिखा. Adani ग्रुप के शेयरों में 6% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई है. डिफेंस और बैंकिंग सेक्टर में भी निवेशकों की दिलचस्पी एक बार फिर बढ़ सकती है.

पिछले हफ्ते तनाव से टूटा था बाजार, अब लौट रही है तेजी

बीते हफ्ते भारत-पाक सीमा पर तनाव और ड्रोन हमलों की खबरों से बाजार पर दबाव था. शुक्रवार को सेंसेक्स में 880 अंक और निफ्टी में 265 अंकों की गिरावट दर्ज की गई थी. साप्ताहिक आधार पर सेंसेक्स में कुल मिलाकर 1047 अंक की गिरावट हुई, जबकि निफ्टी में 338 अंक का नुकसान दर्ज किया गया. इस गिरावट की एक बड़ी वजह सीमा पर तनाव था.

FII पर रहेंगी सबकी निगाहें

विदेशी निवेशकों (FII) ने 5 से 9 मई के बीच कैश सेगमेंट में 5087 करोड़ रुपए की खरीदारी की थी. हालांकि शुक्रवार को उन्होंने बिकवाली की. अब देखना होगा कि Ceasefire के बाद FII का मूड कैसे बदलता है. अगर विदेशी निवेशकों की खरीद दोबारा शुरू होती है तो बाजार और ऊंचाई छू सकता है.

भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम ने शेयर बाजार में नई जान फूंक दी है. निवेशकों को अब खासकर FII के मूवमेंट और सेक्टोरल ट्रेंड्स को लेकर सतर्क रहकर आगे की चाल समझनी होगी. मार्केट में आगे भी पॉजिटिव ट्रेंड जारी रहने की उम्मीद की जा रही है.

