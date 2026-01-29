विज्ञापन
इकनॉमिक सर्वे: गांव और शहर की दूरी हुई खत्म, 99.9% जिलों में पहुंचा 5G का जाल

Economic Survey 2026: भारत की ताकत सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में भी भारत ने दुनिया में अपनी धाक जमाई है. 29 जनवरी, 2025 को श्रीहरिकोटा से GSLV-F15 लॉन्च किया, जो भारत का 100वां लॉन्च था.

इकनॉमिक सर्वे: गांव और शहर की दूरी हुई खत्म, 99.9% जिलों में पहुंचा 5G का जाल

Economic Survey 2026: भारत दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ डिजिटल पावरहाउस बन गया है. इसकी पूरी कहानी हमें इकोनॉमिक सर्वे से पता चलती है. गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सर्वे को पेश किया. रिपोर्ट के अनुसार भारत की 5G सर्विस अब देश के कोने-कोने में पहुंच चुकी हैं, जिससे देश की तकनीकी ग्रोथ की एक शानदार स्पीड के बारे में पता चलता है.

गांव और शहर की दूरी हुई खत्म

इकोनॉमिक सर्वे की जानकारी के अनुसार अब देश के 99.9% जिलों में 5G नेटवर्क पहुंच चुका है. पिछले 10 सालों में भारत का टेलीकॉम डेंसिटी 75.23% से बढ़कर 86.76% पर पहुंच गया है. यह बढ़ोतरी सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने गांव और शहरी क्षेत्रों के बीच डिजिटल खाई को भी कम किया है.

डेटा सेंटर का हब बनेगा भारत

सरकार अब देश को ग्लोबल डेटा हब बनाने के रोडमैप पर काम कर रही है. इकोनॉमिक सर्वे से मिली जानकारी के अनुसार जून 2025 तक भारत की डेटा सेंटर कैपेसिटी 1280 मेगावॉट है. साथ ही देश में 130 प्राइवेट और 49 सरकारी डेटा सेंटर चल रहे हैं. एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग की ग्रोथ लगातार हो रही है, जिसकी वजह से 2030 तक यह कैपेसिटी 4 गीगावॉट पहुंचने की उम्मीद है.

अंतरिक्ष में शतक और डॉकिंग का दम

भारत की ताकत सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में भी भारत ने दुनिया में अपनी धाक जमाई है. 29 जनवरी, 2025 को श्रीहरिकोटा से GSLV-F15 लॉन्च किया, जो भारत का 100वां लॉन्च था. भारत अब सैटेलाइट डॉकिंग तकनीक हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है. अभी की बात करें तो भारत के पास 56 एक्टिव स्पेस एसेट्स हैं, जिनमें कम्यूनिकेशन, नेविगेशन और अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट शामिल है.

