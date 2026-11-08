Muhurat Trading 2026: पिछले 10 सालों में मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में क्या-क्या हुआ? कितना बार बाजार चढ़ा, कितनी बार गिरा?

Muhurat Trading 2026: दिवाली के मौके पर शेयर बाजार में होने वाली मुहूर्त ट्रेडिंग को निवेशक शुभ शुरुआत के तौर पर देखते हैं. इस दिन निवेशक नए संवत की शुरुआत पर शेयर खरीदते हैं. लेकिन क्या मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन बाजार हमेशा गुलजार रहता है? पिछले 10 साल के आंकड़े बताते हैं कि ऐसा नहीं है. हालांकि, ज्यादातर मौकों पर सेंसेक्स और निफ्टी ने निवेशकों को खुशी दी है. साल 2016 से 2025 तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 10 मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में सेंसेक्स और निफ्टी 8 बार बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि सिर्फ 2 बार दोनों सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई.

2016 और 2017 में निवेशकों को हुआ था नुकसान

पिछले 10 साल में सिर्फ 2016 और 2017 ऐसे साल रहे, जब मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में बंद हुए. 2016 में निफ्टी 0.14 फीसदी और सेंसेक्स 0.04 फीसदी गिरकर बंद हुआ था. वहीं, 2017 में गिरावट थोड़ी ज्यादा रही. इस साल निफ्टी में 0.63 फीसदी और सेंसेक्स में 0.59 फीसदी की कमजोरी दर्ज की गई. इसके बाद लगातार 8 साल तक दोनों प्रमुख इंडेक्स ने मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन बढ़त दर्ज की. 2018 में निफ्टी 0.65 फीसदी और सेंसेक्स 0.70 फीसदी चढ़ा. 2019 में भी दोनों इंडेक्स क्रमशः 0.37 फीसदी और 0.49 फीसदी की तेजी के साथ बंद हुए.

2022 में हुई थी सबसे बड़ी तेजी

पिछले एक दशक में 2022 का मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन सबसे शानदार रहा. इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 0.87 फीसदी की तेजी दर्ज की गई. यह 2016 से 2025 के बीच दोनों सूचकांकों की सबसे बड़ी मुहूर्त ट्रेडिंग बढ़त थी. इसके बाद 2023 में सेंसेक्स 0.54 फीसदी और निफ्टी 0.51 फीसदी चढ़ा. 2024 में भी दोनों इंडेक्स में 0.42 फीसदी और 0.40 फीसदी की बढ़त रही.

मुहूर्त ट्रेडिंग की तारीख निफ्टी बदलाव सेंसेक्स बदलाव

21 अक्टूबर, 2025 +0.10% +0.07%

01 नवंबर, 2024 +0.41% +0.42%

12 नवंबर 2023 +0.52% +0.55%

24 अक्टूबर, 2022 +0.88% +0.88%

04 नवंबर, 2021 +0.49% +0.49%

14 नवंबर, 2020 +0.47% +0.45%

27 अक्टूबर, 2019 +0.37% +0.49%

07 नवंबर, 2018 +0.65% +0.70%

19 अक्टूबर, 2017 -0.63% -0.59%

30 अक्टूबर, 2016 -0.14% -0.04%

2025 में मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ बाजार

पिछले साल यानी 2025 में मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान बाजार में बहुत ज्यादा हलचल नहीं दिखी. सेंसेक्स 63 अंकों की बढ़त के साथ 84,426.34 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 25,868.60 के स्तर पर पहुंचा. निफ्टी में 0.10 फीसदी और सेंसेक्स में 0.07 फीसदी की मामूली तेजी रही.

क्या मुहूर्त ट्रेडिंग से पूरे साल का रुख पता चलता है?

मुहूर्त ट्रेडिंग में बाजार का चढ़ना या गिरना अगले पूरे साल के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता. इस दौरान कारोबार का समय सीमित होता है और ट्रेडिंग वॉल्यूम भी सामान्य दिनों के मुकाबले कम रह सकता है. इसलिए निवेशकों को केवल शुभ मुहूर्त देखकर शेयर खरीदने के बजाय कंपनी के फंडामेंटल, वैल्यूएशन और अपनी निवेश क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए.