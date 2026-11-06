सावधान! दोस्त ने दिया महंगा दिवाली गिफ्ट? भरना पड़ सकता है भारी टैक्स, जानें नियम

दिवाली की खुशियों के बीच दोस्तों और सगे-संबंधियों से तोहफे मिलना आम बात है. लेकिन अगर इस त्योहार पर आपके किसी दोस्त या परिचित ने आपको कोई महंगा गिफ्ट किया है, तो संभल जाइए. इनकम टैक्स विभाग के नियमों के मुताबिक, खुशियों का यह तोहफा आपकी जेब पर भारी टैक्स का बोझ भी डाल सकता है. दरअसल, हर गिफ्ट टैक्स फ्री नहीं होता है. आज हम आपको बताएंगे कि इन गिफ्ट पर आपको कब और कितना टैक्स देना पड़ सकता है.

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56(2)(x) के तहत, अगर आपको एक फाइनेंशियल ईयर में गैर-रिश्तेदारों जैसे दोस्तों या परिचितों से 50 हजार रुपये से ज्यादा वैल्यू के गिफ्ट मिलते हैं, तो पूरी रकम पर टैक्स देना होता है. ध्यान रहे, यह छूट प्रति गिफ्ट नहीं बल्कि पूरे साल में मिले सभी गिफ्ट्स के कुल वैल्यू पर लागू होती है. उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी दोस्त से 55 हजार रुपये का फोन मिला, तो केवल 5 हजार रुपये पर नहीं, बल्कि पूरे 55 हजार रुपये पर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स कटेगा.

किन तोहफों पर नहीं लगता कोई टैक्स?

कैश या चेक: बैंक ट्रांसफर या कैश दी गई रकम.

अचल संपत्ति: जमीन, फ्लैट या मकान, यदि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ज्यादा हो.

चल संपत्ति: गहने, शेयर, पेंटिंग, महंगी घड़ियां, सिक्के या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स.

कब नहीं देना होगा TAX

हर गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगता, कानून में कुछ अहम छूट भी दी गई हैं: