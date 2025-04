जीत अदाणी ने असम के CM सरमा से की मुलाकात, 50 हजार करोड़ के निवेश को लेकर हुई चर्चा

अदाणी ग्रुप असम में 50 हजार करोड़ का निवेश करने जा रही है. इस बात की घोषणा फरवरी में आयोजित 'एडवांटेज असम 2.0' में अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने की थी. अब इस निवेश से जुड़े अलग-अलग प्रस्तावों को अमलीजामा पहनाने पर काम शुरू हो गया है. इसी कड़ी में रविवार को अदाणी ग्रुप के निदेशक जीत अदाणी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच फरवरी में राज्य के व्यापार शिखर सम्मेलन के दौरान समूह द्वारा प्रस्तावित 50,000 करोड़ रुपये के निवेश पर चर्चा हुई.

मुलाकात में असम में अदाणी ग्रुप के निवेश और राज्य के विकास को लेकर चर्चा की गई. मुलाकात के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य सरकार को उम्मीद है कि विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए अदाणी समूह के प्रस्ताव जल्द ही हकीकत बन जाएंगे.

जीत अदाणी से हुई मुलाकात के बारे में ‘एक्स' पर पोस्ट करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने लिखा, ‘‘एडवांटेज असम के दौरान, अदाणी समूह ने 50,000 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता जताई थी. आज अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हमने अदाणी समूह के निदेशक जीत अदाणी और उनके दल से साथ इस प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने पर गहन बैठक की.''

During #AdvantageAssam2, the Adani Group made a ₹50,000 cr investment commitment. Today along with my senior officers we had an in depth meeting with Mr Jeet Adani, Director of Adani Group, and his team to operationalise this commitment.



We expect the MoUs which we signed…