Bharat-VISTAAR in Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में किसानों के लिए भारत-विस्तार योजना का ऐलान किया.

बजट 2026 में भारत- विस्तार AI टूल का ऐलान, समझिए देश के हर राज्य का किसान कैसा होगा मालामाल
Budget 2026: निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपना नौवां केंद्रीय बजट पेश किया

Bharat-VISTAAR in Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार, 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2027 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया है. वित्त मंत्री ने यहां भारत-विस्तार का ऐलान किया, जो AI के फायदों को भारत के किसानों तक लाने का काम करेगा. भारत- विस्तार कई भाषाओं वाला एक AI टूल होगा जो किसानों की उत्पादकता को बढ़ाएगा और खास तरह के सलाहों को देकर किसानों को बेहतर निर्णय लेने और जोखिम को कम करने में मदद करेगा.

भारत-विस्तार में जो विस्तार टर्म है, वह वर्चुअली इंटिग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज (Virtually Integrated System To Access Agricultural Resources ) का शॉर्ट फॉर्म है. IIT मद्रास ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम किया है, जिसका उद्देश्य डिजिटलीकरण के माध्यम से कृषि विस्तार प्रणाली की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार करना है.

