भारत मंडपम में सजेगा व्यापार का महाकुंभ, 1 मई से शुरू होगा 'भारत व्यापार महोत्सव 2026'

Bharat Trade Festival 2026: भारत के व्यापारिक इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है. 1 मई से 4 मई 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में देश का अब तक का सबसे बड़ा और अनूठा व्यापार एक्सपो — 'भारत व्यापार महोत्सव 2026' आयोजित किया जाएगा. यह महोत्सव भारत के व्यापार और उद्योग जगत में एक ऐतिहासिक और बदलाव लाने वाला पल साबित होगा. यह महोत्सव भारतीय विनिर्माण, सेवाओं और नवाचार की शक्ति को वैश्विक मंच पर सभी के सामने पेश करेगा.

इस मेगा प्रदर्शनी का आयोजन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) देशभर के हजारों व्यापारिक फेडरेशनों, संगठनों और चैंबर्स के सहयोग से कर रहा है. यह महोत्सव पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जमीन पर उतारने की एक बड़ी कोशिश है. कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने इसे महज एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि एक रणनीतिक व्यापार आंदोलन बताया है.

महोत्सव की खास बातें

अत्याधुनिक तकनीक के व्यापक उपयोग के साथ इस आयोजन में डिजिटल रजिस्ट्रेशन, एआई आधारित बिजनेस मैचमेकिंग, स्मार्ट प्रदर्शनी लेआउट और टेक्नोलॉजी-संचालित B2B नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा, जिससे प्रतिभागियों को सहज और सार्थक व्यावसायिक अवसर प्राप्त होंगे. देश भर से लगभग 10 लाख से अधिक लोगों के इस महोत्सव को देखने की संभावना है. महोत्सव में विभिन्न भारतीय उत्पादों के 2 हजार से अधिक प्रदर्शनी स्टाल लगेंगे.

प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि घरेलू एवं वैश्विक व्यापार विस्तार हेतु मजबूत B2B फोकस इस महोत्सव की मूल आत्मा है. इस मंच के माध्यम से भारतीय व्यापारी और निर्माता खरीदारों, निवेशकों, निर्यातकों, आयातकों, नीति-निर्माताओं तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों से सीधे जुड़ सकेंगे. एक्सपो को 8 विशेष क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जो भारतीय व्यापार और उद्योग के प्रमुख क्षेत्रों को समर्पित होंगे.

हाई-टेक और डिजिटल नेटवर्किंग

भारत व्यापार महोत्सव की एक विशिष्ट विशेषता इसकी एंड-टू-एंड प्रोडक्ट डिस्प्ले प्रणाली है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक उत्पाद श्रेणी को कच्चे माल से लेकर विनिर्माण, तैयार उत्पाद, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स और सहायक सेवाओं सहित एक ही स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा.भारत व्यापार महोत्सव में देश के सभी राज्यों से व्यापारी, निर्माता, एमएसएमई, स्टार्टअप्स, महिला उद्यमी और सेवा प्रदाता भाग लेंगे. उत्पादों के साथ-साथ लॉजिस्टिक्स, फिनटेक, ई-कॉमर्स समाधान, निर्यात सुविधा, डिजाइन, ब्रांडिंग और टेक्नोलॉजी सेवाओं का भी व्यापक प्रदर्शन किया जाएगा.

भारत को एकीकृत राष्ट्रीय बाजार के रूप में प्रस्तुत करते हुए यह महोत्सव आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल की भावना को सशक्त करेगा तथा भारत को एक भरोसेमंद वैश्विक व्यापार भागीदार के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

प्रवीन खंडेलवाल ने यह भी कहा कि प्रदर्शनी के साथ-साथ यह आयोजन ज्ञान और नीति संवाद का भी एक प्रमुख मंच बनेगा. इसके अंतर्गत व्यापार सम्मेलन, सेक्टोरल कॉन्फ्रेंस, सरकारी नीति संवाद, बायर-सेलर मीट्स, स्टार्टअप एवं नवाचार शोकेस, कौशल विकास और तकनीकी प्रदर्शन जैसे अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.