हमारा कारोबार तो... लाल किले धमाके को लेकर CAIT के महासचिव ने और क्या कुछ कहा, पढ़ें

दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद दिल्ली पुलिस ने लाल किले के सामने से चांदनी चौक जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया है.जिस जगह पर बम धमाका हुआ वहां बीते सोमवार शाम से ही नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी और जांच से जुड़ी दूसरी एजेंसियों के बड़े अधिकारी घटनास्थल से सबूत इकट्ठा कर रहे हैं. इस वजह से इस पूरे इलाके में निजी गाड़ियों और बस की आवाजाही पर अभी भी रोक लगी हुई है. मेट्रो स्टेशन भी परसों शाम से ही बंद है.इसकी वजह से चांदनी चौक के बाजारों में आम लोगों की संख्या काफी ज्यादा घट गई है.

एनडीटीवी से बातचीत में कन्फेडरेशन के ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के महासचिव और चांदनी चौक से बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि हमारा अनुमान है कि इस धमाके की वजह से यहां 300 से 400 करोड़ तक का व्यापार प्रभावित हुआ है. हालांकि, ये असर कुछ समय तक ही रहेगा. चांदनी चौक इलाके में लगभग 450 crores से 500 करोड रुपए तक का व्यापार हर दिन होता है. चांदनी चौक देश की सबसे बड़ी थोक मंडी है.

प्रवीण खंडेलवाल के मुताबिक जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, आवागमन शुरू होगा कस्टमर वापस लौट कर आएंगे. इस धमाके की जांच को लेकर पिछले दो दिनों से पूरा चांदनी चौक बाजार खुला है सिर्फ दो मार्केट के अलावा जिनको प्रशासन ने बंद कराया हुआ है.

प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि जो B2C व्यापार है, जो कस्टमर बाजार में आता है उसका आना चांदनी चौक बाजारों में कम है क्योंकि चांदनी चौक की जो एंट्री लाल किले के सामने से होती है. वहां पर पुलिस ने रिस्ट्रिक्शंस लगाया है. ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन खुला नहीं है. मेट्रो स्टेशन बंद है, बस नहीं जा रही है.निजी गाड़ियां नहीं जा सकती.इसकी वजह से B2C कस्टमर बाजार में नहीं आ रहे.यह शादी का सीजन है और बहुत से लोगों ने अपने ऑर्डर्स दे रखे हैं, उपभोक्ता वापस बाजार में जरूर लौटेंगे.यह असर कुछ समय तक के लिए ही है.