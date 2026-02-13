विज्ञापन
Apple भारत में अपना छठा स्‍टोर खोलेगी, इस शहर में रहते हैं तो तारीख नोट कर लें  

New Apple Store in India: एप्पल 26 फरवरी को मुंबई के बोरीवली में अपना छठा स्टोर खोलेगा, जो कंपनी का मुंबई में दूसरा स्टोर होगा. नया स्टोर स्टार्टअप और बिजनेस के लिए भी उपयोगी होगा.

Another Apple Store in Mumbai Soon: मुंबई के बो‍रीवली में खुलेगा एप्‍पल का दूसरा स्‍टोर
अमेरिकी टेक दिग्गज कंपनी एप्पल 26 फरवरी को भारत में अपना छठा स्टोर खोलने जा रही है. यह स्टोर मुंबई के बोरीवली इलाके में खुलेगा और मुंबई में कंपनी का दूसरा स्टोर होगा. भारत में एप्पल का कारोबार और उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है. आईफोन निर्माता ने बताया कि नए स्टोर का डिजाइन खास 'मोर' से प्रेरित है. यह डिजाइन पहले बेंगलुरु के हेब्बल, पुणे के कोरेगांव पार्क और नोएडा के स्टोर में भी देखा गया था. यह डिजाइन आत्मविश्वास, रचनात्मकता और आधुनिकता को दर्शाता है.

26 फरवरी को खुलेगा स्‍टोर 

एप्पल बोरीवली स्टोर 26 फरवरी को दोपहर 1 बजे आम लोगों के लिए खोला जाएगा. कंपनी के अनुसार, यह स्टोर स्टार्टअप और बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा, जहां ग्राहक एप्पल के नए प्रोडक्ट देख सकेंगे, खरीद सकेंगे और कंपनी के विशेषज्ञों से सलाह ले सकेंगे.

स्टोर में स्पेशलिस्ट, क्रिएटिव और जीनियस टीम के सदस्य ग्राहकों की मदद करेंगे. ग्राहक 'टुडे एट एप्पल' नाम के मुफ्त सेशन में भी भाग ले सकते हैं, जहां लोग अपने डिवाइस का बेहतर उपयोग करना सीख सकते हैं और नई चीजें बना सकते हैं.

टिम कुक ने किया था ऐलान 

हाल ही में एप्पल के सीईओ टिम कुक ने अर्निंग्स कॉल के दौरान कहा कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच कंपनी ने भारत में रिकॉर्ड कमाई की. उन्होंने बताया कि भारत जैसे उभरते बाजारों में कंपनी की कमाई में दोहरे अंकों की मजबूत बढ़ोतरी हुई है.

टिम कुक ने कहा कि कंपनी ने दिसंबर में भारत में अपना पांचवां स्टोर खोला और अब मुंबई में एक और नया स्टोर खोलने की योजना बनाई है. उन्होंने यह भी कहा कि रिटेल कारोबार में कंपनी ने इस तिमाही में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया.

2025 में भारत में एप्पल का साल काफी मजबूत रहा. रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में आईफोन की बिक्री पिछले साल की तुलना में 24 प्रतिशत बढ़ी. वहीं आईपैड की बिक्री में 2 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी हुई. रिपोर्ट में बताया गया है कि आईफोन 16 सीरीज कंपनी के लिए सबसे सफल रही. इस सीरीज ने कुल आईफोन बिक्री का 57 प्रतिशत हिस्सा हासिल किया और यह साल की सबसे ज्यादा बिकने वाली आईफोन सीरीज बनी.

