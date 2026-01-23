अदाणी ग्रुप की कंपनियों, अदाणी टोटल गैस (ATGL) और अदाणी एनर्जी सॉल्‍यूशंस (Adani Energy Solutions) ने बीती तिमाही में जबरदस्‍त प्रदर्शन किया है. दोनों कंपनियों का मुनाफा 11 फीसदी से 30 फीसदी तक बढ़ा है. दोनों ही कंपनियों ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही के नतीजे पेश किए. कंपनियों ने दिसंबर तिमाही में कई उपलब्धियां भी हासिल की हैं. अदाणी एनर्जी ने कई ट्रांसमिशन परियोजनाएं चालू कीं, जबकि अदाणी टोटल गैस ने 18 नए CNG स्‍टेशन जोड़े और 34,000 से ज्‍यादा PNG कनेक्‍शन भी दिए.

ATGL की आय और मुनाफे में कितनी ग्रोथ?

अदाणी टोटल गैस (ATGL) का मुनाफा अक्टूबर-दिसंबर अवधि में सालाना आधार पर 11 फीसदी बढ़कर 159 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 142.38 करोड़ रुपए था. मुनाफे के साथ कंपनी की आय में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है. यह वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर 17 फीसदी बढ़कर 1,631 करोड़ रुपए हो गई है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 1,397.35 करोड़ रुपए थी.

ATGL के सीईओ और ईडी सुरेश पी. मंगलानी ने कहा, 'ATGL टीम ने एक और तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया है, जिसमें मात्रा, राजस्व और EBITDA में दोहरे अंकों की ग्रोथ दर्ज की गई है.' मंगलानी ने आगे कहा, 'एपीएम गैस की निरंतर कम उपलब्धता और हेनरी हब से जुड़े आरएलएनजी की ऊंची कीमतों के बावजूद, हमारी विविध सोर्सिंग रणनीति ने हमें गैस बास्केट को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने और अपने सभी ग्राहकों को पीएनजी और सीएनजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने में सक्षम बनाया है.'

कंपनी का नेटवर्क बढ़ा

वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में, ATGL की सीएनजी और पीएनजी की संयुक्त उत्पादन मात्रा 289 मिलियन मानक घन मीटर (MNSCM) तक पहुंच गई, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 12 फीसदी अधिक है. कंपनी ने 18 नए सीएनजी स्टेशन जोड़े, जिससे उसका कुल नेटवर्क 680 हो गया, जबकि पीएनजी के घरेलू कनेक्शन बढ़कर 10.5 लाख हो गए, इस तिमाही के दौरान 34,000 से अधिक नए घरों को कंपनी के पीएनजी नेटवर्क से जोड़ा गया. कंपनी ने एक बयान में कहा कि औद्योगिक और वाणिज्यिक कनेक्शनों में भी वृद्धि हुई, 148 नए ग्राहकों के साथ कुल संख्या 9,751 हो गई.

ATGL और उसके ज्‍वाइंट वेंचर IOAGPL के परिचालन विस्तार में और भी अधिक वृद्धि देखी गई. कुल उत्पादन 460 मिलियन माइक्रोमीटर प्रति सेमी तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15 फीसदी अधिक है. सीएनजी नेटवर्क का विस्तार 41 नए स्टेशनों के जुड़ने से 1,120 स्टेशनों तक हो गया है, जबकि पीएनजी घरेलू कनेक्शन 12.5 लाख से अधिक हो गए हैं, जिससे प्रतिदिन 40 लाख से अधिक लोगों को सेवा मिल रही है.

औद्योगिक और वाणिज्यिक कनेक्शन बढ़कर 11,106 हो गए हैं, जिसमें 222 नए ग्राहक शामिल हैं. कंपनी ने पूरे भारत में 27,011 इंच-किलोमीटर स्टील पाइपलाइन नेटवर्क का निर्माण भी पूरा कर लिया है.

ATGL का वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में EBITDA बढ़कर 314 करोड़ रुपए हो गया, जबकि नौ महीनों के लिए यह 919 करोड़ रुपए रहा.

कंपनी ने बताया कि ATGL ने सीएनजी एपीएम आवंटन में 41 फीसदी की कमी और न्यू वेल गैस, एचपीएचटी और आरएलएनजी जैसे वैकल्पिक स्रोतों की उच्च लागत के कारण उत्पन्न आपूर्ति चुनौतियों का प्रबंधन करते हुए सभी उपभोक्ताओं को निर्बाध सेवा सुनिश्चित की.

अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस का भी शानदार प्रदर्शन

अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (AESL) ने गुरुवार को वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही के नतीजे पेश किए. अक्टूबर से दिसंबर अवधि में कंपनी का एडजस्टेड कर के बाद मुनाफा (पीएटी) सालाना आधार पर 30 फीसदी बढ़कर 574 करोड़ रुपए हो गया है. वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही में कंपनी की आय सालाना आधार पर 15.7 फीसदी बढ़कर ऑल-टाइम हाई 6,945 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है. इसकी वजह कंपनी का मजबूत ऑपरेशनल प्रदर्शन है.

AESL ने कहा कि वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही में कंपनी का EBITDA सालाना आधार पर 20.7 फीसदी बढ़कर 2,210 करोड़ रुपए हो गया है. इसकी वजह कंपनी के ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और स्मार्ट मीटर सेगमेंट में मजबूत वृद्धि होना है.

वित्त वर्ष 26 के पहले नौ महीनों (अप्रैल-दिसंबर) में कंपनी की कुल आय सालाना आधार पर 16.2 फीसदी बढ़कर 20,737 करोड़ रुपए हो गई है. वहीं, EBITDA सालाना आधार पर 15.9 फीसदी बढ़कर 6,354 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है. इस दौरान एडजस्टेड पीएटी सालाना आधार पर 34.4 फीसदी बढ़कर 1,670 करोड़ रुपए हो गया है.

कंपनी ने बताया कि वित्त वर्ष 26 के पहले नौ महीनों में कंपनी का पूंजीगत खर्च 1.24 गुना बढ़कर 9,294 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि वित्त वर्ष 25 के नौ महीनों में 7,475 करोड़ रुपए था.

4 ट्रांसमिशन परियोजनाएं चालू

इन नौ महीने की अवधि के दौरान कंपनी ने चार ट्रांसमिशन परियोजनाओं को चालू किया, जिसमें नॉर्थ करणपुरा ट्रांसमिशन (एनकेटीएल), खावड़ा फेज II पार्ट-ए, खावड़ा पूलिंग स्टेशन - 1 (केपीएस-1) और सांगोद ट्रांसमिशन शामिल हैं. वहीं, अप्रैल-दिसंबर की अवधि में कंपनी ने 61.2 लाख नए मीटर्स कंपनी ने लगाए हैं.

अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस के CEO कंदर्प पटेल ने कहा, 'हमें एक और मजबूत तिमाही परिणाम देने पर बेहद खुशी है. चुनौतियों के बावजूद, हमारी मजबूत जमीनी क्रियान्वयन, केंद्रित संचालन एवं रखरखाव और पूंजी प्रबंधन जैसी प्रमुख शक्तियों ने परियोजना विकास के क्षेत्र में निरंतर प्रगति को बढ़ावा देने में मदद की है. हमने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान चार ट्रांसमिशन परियोजनाओं को चालू किया है.'

उन्होंने आगे कहा, 'कंपनी ने लगभग 92.5 लाख मीटर का प्रभावशाली आंकड़ा हासिल किया है. आने वाले समय में हमारे सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में विकास की संभावनाएं मजबूत बनी रहेंगी.'



(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)