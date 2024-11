Adani Stocks rises: अदाणी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में तेजी, मार्केट कैप बढ़ा

Adani stocks rises: अमेरिका में एक खबर का असर भारत में शेयर बाजार पर देखने को मिला. सेंसेक्स और निफ्टी में एक प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली. लेकिन, अदाणी ग्रुप के शेयर बाजार मजबूती के साथ खड़े रहे. आज के दिन के कारोबार में अदाणी एनर्जी, अदाणी टोटल, अदाणी ग्रीन, अदाणी पावर में 9% से 13% तक की तेजी देखने को मिली है. अदाणी ग्रुप की कंपनियों में पैसा लगाने वाले लोगों का विश्वास बरकरार है और इसका नतीजा है कि शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिली.

अमेरिका में लगे आरोपों पर अदाणी ग्रुप (Adani Group) की ओर से आई सफाई पर लोगों ने और बाजार ने भरोसा जताया है. यह कंपनी और उसके पूर्व, वर्तमान और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद के चलते बाजार का भरोसा कायम है. यही कारण है कि लगातार कुछ स्वार्थी संस्थाओं और लोगों के निशाने पर रहने के बाद भी अदाणी कंपनियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है. बता दें कि अमेरिकी अथॉरिटी के रिश्वतखोरी के आरोपों पर 26 नवंबर को अदाणी ग्रुप ने स्पष्टीकरण जारी किया था.

1.78 लाख करोड़ रुपये की रिकवरी

आरोपों के तुरंत बाद भले ही मामूली असर देखने को मिला हो लेकिन दो दिनों में अदाणी ग्रुप के मार्केट कैप (m-cap) में अब तक कुल 1.78 लाख करोड़ रुपये की रिकवरी हो चुकी है. कंपनी का मौजूदा मार्केट कैप 12.80 लाख करोड़ रुपये आस-पास है.

अदाणी के पावर के मार्केट कैप में तेजी से बढ़ोतरी

बाजार में मौजूद अन्य बड़ी कंपनियों की तुलना में अदाणी के पावर के मार्केट कैप में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. अदाणी की सभी कंपनियों में से अदाणी पावर का मार्केट कैप सबसे ज्यादा 49,330 करोड़ रुपये बढ़ा है. वहीं अदाणी एंटरप्राइजेज के मार्केट कैप में 35,739 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई है.

उल्लेखनीय है कि 19 नवंबर को ग्रुप की कंपनियों का मार्केट कैप 13.15 लाख करोड़ रुपये था. वहीं 21 नवंबर को अदाणी ग्रुप कंपनियों का मार्केट कैप 11.04 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जब अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ओर से रिश्वतखोरी के आरोप लगाए थे. यानी ग्रुप के मार्केट कैप में 2.11 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था.

बाजार में अदाणी के स्टॉक्स में भरोसा

अब बाजार ने अदाणी समूह की कंपनियों की मजबूती में विश्वास दिखाया और शेयरों में शानदार रिकवरी देखने को मिली है. अदाणी टोटल गैस के शेयर में पिछले दो दिनों के दौरान 36.2% की रिकवरी आई. वहीं अदाणी पावर में 29.2% की रिकवरी देखने को मिली है. अदाणी एंटरप्राइजेज 14.6% रिकवर कर गया है. अदाणी एनर्जी में 21% रिकवरी आई है. NDTV में दो दिनों में 9.3% की रिकवरी देखने को मिली है.

बुधवार को अदाणी ग्रुप की ओर से आई सफाई के बाद के बाद ये तेजी देखने को मिली है. ग्रुप ने स्पष्ट किया है कि अमेरिकी अथॉरिटीज की ओर से रिश्वत के आरोपों के दायरे में न तो गौतम अदाणी हैं न ही सागर अदाणी और न ही दूसरे सीनियर अधिकारी हैं. यानी इन पर कोई आरोप नहीं है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)