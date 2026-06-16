अदाणी पोर्ट्स ने कालेरिस के साथ बढ़ाई साझेदारी, AI से पोर्ट और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क होगा और स्मार्ट

अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (APSEZ) ने अमेरिकी कंपनी कालेरिस के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार किया है. इस कदम का मकसद कंपनी के पोर्ट और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में AI आधारित बदलाव को तेज करना है. कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि इस साझेदारी के तहत 15 कंटेनर टर्मिनलों में एडवांस्ड ऑटोमेशन, ऑप्टिमाइजेशन और डिजिटल ऑपरेटिंग सॉल्यूशंस लागू किए जाएंगे. इससे संचालन क्षमता बढ़ाने और तकनीक आधारित विकास को मजबूती मिलेगी.

850 मिलियन डॉलर के निवेश की योजना

यह साझेदारी अदाणी पोर्ट्स की वित्त वर्ष 2031 तक की बड़ी रणनीतिक योजना का हिस्सा है. कंपनी तकनीकी आधुनिकीकरण और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए कुल 850 मिलियन डॉलर का निवेश करने जा रही है. इसमें से करीब 100 मिलियन डॉलर दो चरणों में खर्च किए जाएंगे. यह राशि कालेरिस के साथ मिलकर पोर्ट संचालन में ऑटोमेशन और ऑप्टिमाइजेशन को तेजी से लागू करने पर खर्च होगी.

2030 तक 1 अरब टन कार्गो हैंडलिंग का लक्ष्य

यह पहल कंपनी के उस बड़े लक्ष्य का हिस्सा है, जिसके तहत वह तकनीक आधारित एकीकृत ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहती है. साथ ही 2030 तक सालाना 1 अरब टन कार्गो हैंडलिंग क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है. इस बहुवर्षीय समझौते के तहत कालेरिस अपने टर्मिनल ऑपरेटिंग सिस्टम और AI आधारित कंटेनर हैंडलिंग सॉल्यूशंस को नौ घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों पर मौजूद 15 कंटेनर टर्मिनलों में लागू करेगी. यह विस्तार पहले चरण की सफलता के बाद किया गया है. पहले चरण में छह बंदरगाहों पर इन तकनीकों को सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है.

AI से बढ़ेगी प्रॉडक्‍टिविटी, घटेगा टर्नअराउंड टाइम

APSEZ के सीईओ अश्विनी गुप्ता ने कहा कि AI आधारित ऑटोमेशन पोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धा का अगला बड़ा चरण तय करेगा. उन्होंने कहा कि कंपनी पहले से ही तट से लेकर अंतिम गंतव्य तक एंड-टू-एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म संचालित कर रही है. कालेरिस के सॉल्यूशंस के जुड़ने से उत्पादकता बढ़ेगी, टर्नअराउंड टाइम कम होगा और ग्राहकों को बेहतर अनुभव मिलेगा. कंपनी के अनुसार, इस परियोजना से समुद्री और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के लिए एकीकृत डिजिटल ढांचा तैयार होगा. इससे बेहतर प्लानिंग, ज्यादा ऑटोमेशन और परिचालन दक्षता हासिल की जा सकेगी.

APSEZ का अनुमान है कि इस सहयोग से 2030 तक अतिरिक्त 91 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग क्षमता जुड़ सकती है. यह कंपनी की मौजूदा स्थापित क्षमता का लगभग 10 % है. कालेरिस के अध्यक्ष और सीईओ किर्क नॉफ ने कहा कि APSEZ बड़े स्तर पर AI-सक्षम पोर्ट नेटवर्क की क्षमता को दिखा रहा है. उन्होंने कहा कि सभी 15 टर्मिनलों तक विस्तार इस साझेदारी की सफलता और दोनों कंपनियों के बीच मजबूत विश्वास का प्रमाण है.

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