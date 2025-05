अदाणी पोर्ट्स ने वित्त वर्ष 2025 में कमाया अब तक का सबसे अधिक 11,061 करोड़ का मुनाफा

अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) ने गुरुवार को नतीजों का ऐलान कर दिया. वित्त वर्ष 2025 में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 37 प्रतिशत बढ़कर 11,061 करोड़ रुपये हो गया है. जनवरी से मार्च अवधि में कंपनी का प्रदर्शन शानदार रहा है और मुनाफा सालाना आधार पर 50 प्रतिशत बढ़कर 3,023 करोड़ रुपये हो गया है, जो वित्त वर्ष 2024 की समान अवधि में 2,015 करोड़ रुपये था.

वित्त वर्ष 25 में कंपनी की ऑपरेटिंग आय सालाना आधार पर 16 प्रतिशत बढ़कर 31,079 करोड़ रुपये हो गई है. वहीं घरेलू पोर्ट्स से आय सालाना आधार पर 12 प्रतिशत बढ़कर 22,740 करोड़ रुपये हो गई है. ईबीआईटीडीए सालाना आधार पर 20 प्रतिशत बढ़कर 19,025 करोड़ रुपये हो गया है. एपीएसईजेड के पूर्णकालिक निदेशक और सीईओ अश्विनी गुप्ता ने कहा, "वित्त वर्ष 2025 में हमारा रिकॉर्ड-तोड़ प्रदर्शन, मुनाफे का आंकड़ा 11,000 करोड़ रुपये को पार करना और 450 एमएमटी कार्गो को संभालना एकीकृत सोच और मजबूत एग्जीक्यूशन का प्रमाण है."

उन्होंने कहा, "हमने सभी मानकों पर बेहतर प्रदर्शन किया है, भारत और विश्व भर में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है. साथ ही अपने लॉजिस्टिक्स और समुद्री क्षेत्रों को भविष्य के विकास के इंजन में बदल दिया है." मुंद्रा एक वर्ष में 200 मिलियन मीट्रिक टन को पार करने वाला भारत का पहला पोर्ट बन गया.

उन्होंने आगे कहा कि मुंद्रा पोर्ट के 200 एमएमटी को पार करने से लेकर विझिनजाम पोर्ट के तेजी से 1,00,000 टीईयू हासिल करने तक, एनक्यूएक्सटी और एस्ट्रो ऑफशोर के रणनीतिक अधिग्रहण तक हर मील का पत्थर दुनिया के सबसे बड़े पोर्ट और लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म बनने के हमारे दीर्घकालिक दृष्टिकोण को दर्शाता है.

वित्त वर्ष 2025 के लिए कंपनी ने 7 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है और कंपनी इसके लिए करीब 1,500 करोड़ रुपये खर्च करेगी. उन्होंने कहा कि मजबूत बुनियादी बातों, उद्योग में अग्रणी ईएसजी रेटिंग और उत्कृष्टता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ, हम वित्त वर्ष 2026 में और भी बड़ी प्रगति के लिए अच्छी स्थिति में हैं. कंपनी ने बताया कि हाइफा पोर्ट के ईबीआईटीडीए में वित्त वर्ष 2025 में सालाना आधार पर 36 प्रतिशत का इजाफा हुआ है.

