Adani Group का 100 बिलियन डॉलर का मेगा प्लान, 2030 तक एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश की तैयारी

गौतम अदाणी (Gautam Adani) की अगुवाई वाला अदाणी ग्रुप (Adani Group) अगले 6 साल में 100 बिलियन डॉलर यानी लगभग 8.3 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने जा रहा है. अदाणी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) जुगेशिंदर (रॉबी) सिंह ने एक्‍सक्‍लूसिव इंटरव्यू में बताया कि ये देश में अब तक किसी भी प्राइवेट ग्रुप का सबसे बड़ा कैपेक्स प्लान (Capital Expenditure Plan) है.

सिंह ने कहा, 'ये अधिग्रहण (acquisition) नहीं है, बल्कि जमीन पर नए प्रोजेक्ट्स लगाने का खर्च है.' अदाणी ग्रुप हर साल अब 1.5 से 1.6 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगा, जो पिछले साल के 1.1 से 1.2 लाख करोड़ रुपये से काफी ज्यादा है.

कहां खर्च होगा इतना पैसा?

जुगेशिंदर सिंह के अनुसार, इस निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा एनर्जी सेक्टर में जाएगा- करीब 83% से 85%. इसमें मुख्य फोकस रिन्युएबल एनर्जी और स्टोरेज पर रहेगा, जिससे अदाणी ग्रीन की रिन्युएबल कैपेसिटी 7 गुना बढ़ जाएगी और पारंपरिक बिजली उत्पादन क्षमता भी दोगुनी हो जाएगी.

बाकी निवेश की बात करें तो लगभग 10% कंस्ट्रक्शन मटेरियल में ,6-7% माइनिंग और मेटल सेक्टर में होगा.बता दें कि मार्च 2025 तक, अदाणी ग्रीन एनर्जी की क्षमता 14.2 गीगावाट और अदाणी पावर की क्षमता 16.54 गीगावाट थी.

कहां से जुटाया जाएगा इतना बड़ा फंड?

CFO जुगेशिंदर सिंह ने बताया कि हर साल करीब 24,000 करोड़ रुपये का कर्ज चुकता किया जाएगा, जिससे नेट डेट केवल 25,000 करोड़ बढ़ेगा.

हर साल के निवेश में से 80,000 करोड़ रुपये ग्रुप अपने मुनाफे से लगाया जाएगा,15,000 करोड़ सेटलमेंट पेमेंट से आएंगे, और12,000 से 14,000 करोड़ EPC प्रॉफिट से जुटाए जाएंगे.बाकी 40,000-50,000 करोड़ रुपये के लिए ग्रुप को बाहरी फंडिंग की जरूरत होगी.

उन्होंने बताया कि अदाणी ग्रुप का नेट डेट टू EBITDA रेशियो कैपेक्स के हर चरण में 2.5 से 3 के बीच रहेगा और 2028 में चरम पर पहुंचेगा. इसके बाद बने प्रोजेक्ट्स से होने वाली कमाई से आगे के निवेश होंगे.

क्या है कैपेक्‍स प्‍लान का लक्ष्य?

इस महायोजना का मकसद ग्रुप की ऑर्गेनाइजेशनल क्षमता बढ़ाना, टेक्नोलॉजी में सुधार लाना, औरसप्लाई चेन यानी वेंडर इको-सिस्टम को मजबूत करना है.इस बड़े निवेश प्‍लान से अदाणी ग्रुप को बड़ी कमाई की उम्मीद है. अदाणी ग्रुप का अनुमान है कि इस निवेश से 16 बिलियन डॉलर की कमाई होगी.

