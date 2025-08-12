घर से भागकर की शादी, 24 साल बाद लिया तलाक, देखें सोहेल खान की एक्स वाइफ की 10 तस्वीरें

सोहेल खान फिल्मों के अलावा अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहे हैं. उनकी शादी और तलाक भी खूब चर्चा में रह चुका है. सोहेल खान, भारतीय सिनेमा के अभिनेता, निर्माता और निर्देशक, और सीमा सजदेह, एक सफल फैशन डिज़ाइनर, की प्रेम कहानी 1990 के दशक में शुरू हुई. सोहेल, सलमान खान के छोटे भाई और सलीम खान के बेटे, ने अपने करियर की शुरुआत 'औज़ार' (1997) के निर्देशन से की, जबकि सीमा, चंकी पांडे की भतीजी, फैशन उद्योग में अपनी पहचान बना रही थीं.

दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में हुई, और प्रेम में पड़ने के बाद उन्होंने 1998 में भागकर शादी कर ली. यह शादी एक हिंदू-अर्य समाज रस्म और निकाह का मिश्रण थी, क्योंकि दोनों परिवारों की शुरुआती असहमति थी. बाद में, परिवारों ने उनके रिश्ते को स्वीकार किया.

सोहेल और सीमा का वैवाहिक जीवन शुरू में खुशहाल रहा. उनके दो बेटे निर्वाण (2000) और योहान (2011, सरोगेसी के ज़रिए) है. सोहेल ने 'पार्टनर' जैसी फिल्मों का निर्माण किया, और सीमा ने 'लेबल बाय सीमा खान' और 'बांद्रा 190' जैसे फैशन वेंचर शुरू किए.

हालांकि, 2017 से उनके रिश्ते में दरार की खबरें उभरीं. असंगति और अलग सोच के कारण, दोनों ने मई 2022 में तलाक के लिए अर्जी दी, और दिसंबर 2022 में उनका तलाक हो गया. सीमा ने नेटफ्लिक्स के शो 'फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स' में अपने तलाक के बारे में खुलकर बात की, जहां उन्होंने इसे एक कठिन लेकिन ज़रूरी फैसला बताया.

तलाक के बाद भी, सोहेल और सीमा अपने बच्चों के लिए सौहार्दपूर्ण रिश्ता बनाए रखते हैं. अगस्त 2025 में, वे लंदन में अपने बेटों के साथ छुट्टियां मनाते दिखे, जो उनके सह-पालन के प्रति समर्पण को दर्शाता है. उनकी कहानी प्रेम, समझौते और जिम्मेदारी की अनूठी मिसाल है.



