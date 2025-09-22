विज्ञापन
अदाणी ग्रुप IIM कोलकाता के स्टू़डेंट्स को देगा छात्रवृत्ति, 'अदाणी एक्सेलेरेटेड लीडरशिप प्रोग्राम' की घोषणा 

अदाणी समूह आईआईएम कोलकाता के छात्रों को छात्रवृत्ति देगा. इसको लेकर ‘अदाणी एक्सेलेरेटेड लीडरशिप प्रोग्राम’ की घोषणा की गई.

  • अदाणी समूह ने आईआईएम कोलकाता के एमबीए छात्रों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम की घोषणा की है
  • ‘अदाणी एक्सेलेरेटेड लीडरशिप प्रोग्राम’ के तहत छात्रों को 1.62 करोड़ रुपये वितरित किए जाएंगे
  • अदाणी समूह के वरिष्ठ अधिकारी छात्रों को नेतृत्व विकास और आंतरिक प्रतिभा पोषण पर मार्गदर्शन दे रहे हैं
कोलकाता:

अदाणी समूह ने भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) कोलकाता के छात्रों के लिए सोमवार को एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम की घोषणा की. ‘अदाणी एक्सेलेरेटेड लीडरशिप प्रोग्राम' (एएएलपी) पहल के तहत हर साल आईआईएम कोलकाता के छह एमबीए छात्रों को शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर दो किस्तों में कुल 1.62 करोड़ रुपये वितरित किए जाएंगे.

आईआईएम कोलकाता के निदेशक प्रो. आलोक कुमार राय की उपस्थिति में इस आशय के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए. इस अवसर पर संस्थान के डीन (विकास एवं बाह्य संबंध) प्रो. सुमन्त बसु ने कहा, ‘‘यह नेतृत्व विकास, गतिविधि के क्षेत्रों में विविधता लाने और शोध में सहयोग पर हमारे साझा ध्यान से मेल खाता है.''

अदाणी समूह की वरिष्ठ उपाध्यक्ष (एएएलपी) शुभाश्री आर वेंकटराज ने कहा कि यह कार्यक्रम आंतरिक प्रतिभा पोषण के लिए है.

इस कार्यक्रम में छात्रों ने अदाणी समूह के अधिकारियों के साथ संवाद भी किया. अदाणी एयरपोर्ट्स के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरुण बंसल ने उन्हें जिज्ञासु और विनम्र बने रहने की सलाह दी.

प्रवर्तक एवं कार्यकारी निदेशक सागर अदाणी ने कहा कि समूह की भूमिका प्रतिभा निर्माण को सुगम बनाना है, जिसका परिणाम संगठन निर्माण के रूप में निकलता है.
(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)

