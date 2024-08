Adani Group के शेयरों में शानदार तेजी, MSCI की ओर मिली गुड न्यूज के बाद 6% तक उछले शेयर

अदाणी समूह के शेयरों (Adani Stocks) में मंगलवार, 13 अगस्त को जोरदार तेजी देखी गई. ग्लोबल इंडेक्स कंपनी MSCI द्वारा राहत मिलने के बाद शेयरों ने लंबी छलांग लगाई. BSE पर अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस का शेयर 6.2% तक चढ़ गया और 1130 रुपये के हाई लेवल पर पहुंच गया. वहीं, अदाणी टोटल गैस और अदाणी ग्रीन के शेयरों में भी करीब 2% की बढ़ोतरी हुई.

हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट को शेयर बाजार ने सिरे से नकार दिया. इस रिपोर्ट के आने के बावजूद अदाणी ग्रुप के शेयरों में लगातार तेजी देखी जा रही है.

अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस में सबसे अधिक उछाल

आज, सुबह 11:30 बजे के करीब अदाणी समूह की कंपनी अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर (Adani Energy Share Price) 2.51% की बढ़ोतरी के साथ 1089.70 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं. अदाणी टोटल गैस (Adani Total Gas Share Price Today) भी 2.46% की बढ़ोतरी के साथ 854.80 रुपये पर पहुंच गया. वहीं, अदाणी ग्रीन एनर्जी का शेयर 1.82% के उछाल के साथ 1831.00 रुपये पर पहुंचकर कारोबार कर रहा है.

NDTV और अदाणी विल्मर के शेयरों में 2% से अधिक बढ़त

अन्य लिस्टेड शेयरों की बात करें तो NDTV के शेयर 2.56 % चढ़ गए. इसके अलावा, अदाणी विल्मर के शेयर 2.15%, ACC के शेयर 1.93 %, अदाणी पावर के शेयर 1.74 %, अदाणी पोर्ट्स के शेयर 1 % और अंबुजा सीमेंट्स के शेयर 0.43 % चढ़ गए.

MSCI द्वारा अदाणी शेयरों पर रोक हटाने के फैसले का असर

बता दें कि यह तेजी ग्लोबल इंडेक्स कंपनी MSCI द्वारा अदाणी समूह के शेयरों को कवरेज पर लगाए गए रोक हटाने के बाद देखी गई है. MSCI के इस फैसले से निवेशकों का विश्वास बढ़ा है और वे अदाणी समूह के शेयरों में निवेश करने के लिए उत्साहित हैं.



(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)