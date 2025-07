Stock Market Today: शेयर बाजार में बढ़त जारी, सेंसेक्स-निफ्टी उछले, अदाणी ग्रुप के शेयर चढ़े

आज यानी बुधवार, 23 जुलाई को भारतीय शेयर बाजार ने मजबूती के साथ शुरुआत की. सेंसेक्स 248.21 अंकों की तेजी के साथ 82,435.02 पर और निफ्टी 69.30 अंकों की बढ़त के साथ 25,130.20 पर खुला. बाजार की शानदार ओपनिंग के साथ ही अदाणी ग्रुप के लगभग सभी शेयरों में जबरदस्त उछाल देखा गया.

अदाणी ग्रुप के स्टॉक्स में आई मजबूती ने भी बाजार का मूड बेहतर किया है.जिसमें सबसे ज्यादा तेजी अदाणी ग्रीन एनर्जी,अदाणी एंटरप्राइजेज, अदाणी टोटल गैस और अदाणी पोर्ट्स के शेयरों में आई.

सुबह 9 बजकर 29 मिनट के करीब:

अदाणी एंटरप्राइजेज का शेयर 1.36% की बढ़त के साथ 2,623.00 रुपये पर पहुंच गया, यानी इसमें 35.20 रुपये की तेजी रही.

अदाणी ग्रीन एनर्जी का शेयर 2.16% चढ़कर 1,035.60 रुपये पर बंद हुआ, यानी यह 21.90 रुपये चढ़ गया.

अदाणी टोटल गैस का शेयर 6.80 रुपये चढ़कर 653.75 रुपये पर पहुंच गया, यानी इसमें 1.05% की तेजी रही.

अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का शेयर 15.20 रुपये की तेजी के साथ 1,435.90 रुपये पर पहुंचा, यानी 1.07% की बढ़त दर्ज हुई.

अदाणी पावर का शेयर 4.00 रुपये चढ़ा, यानी 0.68% की बढ़त के साथ 594.55 रुपये पर पहुंचा.

अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस में 5.60 रुपये की तेजी रही और इसका भाव 872.80 रुपये रहा, यानी 0.65% की तेजी आई.

ग्लोबल मार्केट से मिले पॉजिटिव संकेत

भारतीय बाजार की यह तेजी केवल घरेलू वजहों से नहीं है. एशियाई बाजारों में भी रौनक देखने को मिली है. इसका कारण है अमेरिका और जापान के बीच हुई ट्रेड डील, जिसने निवेशकों की भावनाओं को मजबूत किया. इसके अलावा अमेरिका और चीन के अधिकारी स्टॉकहोम में अगले हफ्ते मिलने वाले हैं ताकि 12 अगस्त की ट्रेड डील डेडलाइन को आगे बढ़ाने पर बातचीत हो सके. इससे वैश्विक ट्रेड टेंशन को लेकर राहत मिली है.

MSCI एशिया-पैसिफिक इंडेक्स (जापान को छोड़कर) 0.7% चढ़ा है, जिससे पूरे एशिया के बाजारों को सपोर्ट मिला.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)